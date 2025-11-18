Este miércoles habrá paro de 24 horas en la educación privada; buscan mejores condiciones

Locales

Este miércoles habrá un paro de 24 horas en la educación privada debido a que se realizará una asamblea coordinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), donde se harán presentes funcionarios de todo el país.

En el marco de la negociación en el Consejo de Salarios, el sindicato reunirá a los trabajadores en una instancia donde se tratarán los temas a plantear en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los objetivos para la Sintep son el aumento del salario real, la ampliación de la licencia por salud, extensión del descanso por maternidad y el pago de la antigüedad a trabajadores de la enseñanza no formal.

En un comunicado publicado por el sindicato en su página web, aseguran: “Los centros de enseñanza buscamos concretar un convenio que mejore nuestras condiciones de vida”.

