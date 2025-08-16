Este lunes abren las inscripciones al programa Uruguay Impulsa: los detalles

Locales

Montevideo Portal

Este lunes 18 de agosto abren las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa, sustituto de los “jornales solidarios” que fue aprobado en el Parlamento a principios de mes.

Según informó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el plazo para anotarse será hasta el próximo lunes 25 de agosto inclusive. Se puede realizar a través de este enlace.

El director de la OPP, Rodrigo Arim, brindó detalles en rueda de prensa al respecto la semana pasada. La iniciativa funciona en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Congreso de Intendentes.

El programa funcionará entre setiembre y diciembre, con cupos para 5.500 personas “de 18 a 65 años que no reciban actualmente ningún salario —público o privado—, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión”.

“Hay una semana para las inscripciones y finalmente se va a proceder a un sorteo, a partir de una previa asignación de cupos que hay por departamentos. Es un programa que está financiado en un 80% con fondos del gobierno nacional [10 millones de dólares] y un 20% con fondos de gobiernos departamentales”, explicó Arim.

Así, señaló que serán “entre 20 y 23 jornales por mes, durante cuatro meses”, más “tareas de formación”, que incluirán “capacidades generales, desde armar un currículum hasta aspectos vinculares al trabajo en equipo”, e incluso “formaciones específicas en logística o por ejemplo en construcción en seco”.

Según el titular de la OPP, “se va a controlar con BPS [Banco de Previsión Social] que no tengan otro empleo”, y recordó que los interesados “no pueden ser beneficiarios de otros programas en este plano”.

Asimismo, afirmó que “las tareas van a ser asignadas por los gobiernos departamentales, con mecanismos de supervisión general”. El sorteo se realizaría la “última semana de agosto”, “de manera que el 1° de setiembre puedan estar trabajando”.

Arim expresó que la intención es seguir con el programa en 2026: “Estamos analizando, en el caso de que existan nuevas versiones de este programa, generar cupos en función de poblaciones específicas con ciertos requerimientos”.

Montevideo Portal