Locales

Este domingo comienza el verano: estas son las tendencias climáticas de Inumet

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe sobre cómo se prevén las temperaturas de cara al verano, estación que comienza este domingo, en el que se suelen dar varias olas de calor y tormentas fuertes producto del choque entre masas de aire frías y calientes.

La estación, mencionada por Inumet como el “verano climatológico”, comprende los meses de diciembre a febrero.

Con respecto a las precipitaciones, Inumet indicó que el país se dividió en dos regiones. En la primera, que abarca gran parte de Uruguay, se espera que las lluvias estén dentro de lo normal o debajo de lo normal.

En el sudeste, en tanto, se esperan que estén dentro de lo normal por lo que no debería haber un gran impacto. Sin embargo, en los departamentos productores, de ganadería o cultivos, puede haber afectaciones debido a un déficit hídrico.

En lo que tiene que ver con las temperaturas, en el litoral oeste se esperan que se encuentren por encima de lo normal. En el resto del país se pueden dar máximas altas, pero la tendencia es que se encuentren dentro de los valores esperados.

Montevideo Portal