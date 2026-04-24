Policiales

Estatua robada en el Prado: tres detenidos y objetos incautados, pero el “peón” no aparece

En las últimas horas, la Policía logró avances en la investigación del robo del monumento al peón rural que estaba situado frente a uno de los accesos a la Rural del Prado.

Tal como informáramos, la escultura de bronce vaciado era obra del artista uruguayo Federico Escalada, y databa de 1932.

Pese a que se trataba de un objeto voluminoso y pesado, los ladrones lo arrancaron de su pedestal de hormigón, en el que quedaron solo los pies del peón representado.

Según informara posteriormente el noticiero Subrayado, los investigadores comprobaron que el robo se llevó a cabo en la noche del miércoles. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron a tres hombres cargando la escultura en una camioneta.

Se logró entonces dar con el dueño del vehículo, un hombre de 47 años que admitió haber participado en el robo, junto a otro sujeto de 36 años. Ambos tenían antecedentes y quedaron detenidos.

Esta tarde, la Policía llevó a cabo un allanamiento en un inmueble del barrio Tres Ombúes, donde se detuvo a otras dos personas, presuntamente involucradas en el hecho. En el lugar se incautó una amoladora.

Pese a estos avances en el caso, la estatua continúa sin aparecer.