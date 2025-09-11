Están disponibles 60 nuevos documentos digitalizados sobre el Plan Cóndor: ¿qué dicen?

Política

Montevideo Portal

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó este jueves el acceso digital a 60 documentos del Archivo Histórico-Diplomático y Administrativo de la Cancillería uruguaya, que tratan sobre la coordinación represiva en la región en el marco del Plan Cóndor.

La publicación y digitalización forma parte de un proyecto conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, el proyecto plancondor.org, sitiosdememoria.uy y el University College London (UCL).

Los 60 archivos en formato PDF están disponibles en este enlace del sitio web de la Cancillería.

Uno de ellos es el télex C288/19 de fecha 25 de abril de 1975 (Claro y Cifrado) procedente de la Embajada de Uruguay en Argentina. Estaba dirigido a Cancillería y se transcribía en él un mensaje de fecha 23 de abril, recibido de parte del Ministro de Defensa de Argentina, Adolfo Mario Savino, referido a diversas gestiones de Zelmar Michelini para la radicación —la cual fue negada— y sus solicitudes de salidas al exterior. Se informa que inspectores lo controlaban y se instruyó su detención en caso de anomalías en su documentación.

SMDC-UYMRREE-000028 by Montevideo Portal

Otro también informa que, el día 26 de agosto de 1973, Zelmar Michelini se había presentado en la Sección Consular de la Embajada con su pasaporte (expedido el 3 de abril de 1968) pidiendo su renovación. Allí se solicitan “urgentes instrucciones” para ser transmitidas a la Sección Consular.

SMDC-UYMRREE-000013 by Montevideo Portal

Los documentos muestran asimismo una nota de fecha 26 de mayo de 1976 procedente de la Embajada de Uruguay en la República Argentina dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, informando sobre las actuaciones cumplidas por la Embajada, su Sección Consular y el Consulado de Distrito en Buenos Aires con relación al secuestro y muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como sobre la aparición de los cuerpos de Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Whitelaw Blanco.

SMDC-UYMRREE-000029 by Montevideo Portal

También se publicó el télex C233/18G de fecha 11 de setiembre de 1973 procedente de Cancillería dirigido a la Embajada de Uruguay en Argentina informando que la Justicia Militar había solicitado la captura del exlegislador Héctor Gutiérrez Ruiz e informando que se presumía que se encontraba en el territorio argentino.

SMDC-UYMRREE-000019 by Montevideo Portal

Montevideo Portal