Estafas en nombre de Intendencia de Canelones: cobran deudas por tributos inexistentes

La Intendencia de Canelones emitió una advertencia a la población ante la detección de intentos de fraude telefónico vinculados al cobro de tributos departamentales.

Según informó la comuna canaria, varios vecinos han reportado llamadas en las que se les comunica la supuesta existencia de deudas por concepto de contribución inmobiliaria. En algunos casos, los interlocutores incluso amenazan con acciones judiciales o remates y llegan a exigir pagos inmediatos para evitar dichas medidas.

La Intendencia de Canelones aclaró de forma enfática que ninguna de sus dependencias realiza este tipo de contactos telefónicos. Asimismo, se subrayó que no se anuncian remates ni acciones legales por esa vía y que en ninguna circunstancia se solicitan pagos a través de llamadas.

El gobierno de Canelones recordó que todas las gestiones relacionadas con el cobro de tributos se llevan a cabo exclusivamente a través de canales institucionales oficiales. En ese sentido, se indicó que cualquier comunicación que no respete estos mecanismos debe ser considerada fraudulenta.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta, evitar brindar información personal o realizar pagos ante este tipo de llamados y denunciar situaciones semejantes ante los organismos correspondientes.