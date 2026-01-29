Locales

Estafas a nombre de la Fiscalía: cuál es el engaño y cómo evitar que roben dinero

La Fiscalía General de la Nación informó que detectó reportes de personas que han sido contactadas por teléfono o correo electrónico por personas que se hacen pasar por instituciones financieras u otras entidades y piden transferencias de dinero por supuestas “cuentas pendientes”, “citas” o “trámites” bajo su nombre.

El Ministerio Público aclaró que no solicita pagos ni transferencias por teléfono, correo electrónico, mensajería instantánea o redes sociales, así como tampoco coordina “cobros” a través de bancos, financieras o terceros para brindar información o regularizar trámites.

Fiscalía recomendó a las personas que puedan ser afectadas por esta estafa que no transfieran dinero, no compartan datos personales ni bancarios y corten la comunicación.

Además, el Ministerio Público sugirió a la población que conserve la información recibida (número de teléfono, correo, capturas, cuentas destino) y realice la denuncia ante la autoridad policial correspondiente.

La Fiscalía continuará monitoreando la situación y colaborará con las autoridades competentes.