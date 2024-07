Estafadores llevaron a mujer de 95 años a un banco y la dejaron “abandonada en el frío”

Policiales

La policía investiga el robo e intento de estafa de los que fue víctima una mujer de 95 años residente en la ciudad de Paysandú.

Según informara el periódico local El Telégrafo, la nonagenaria fue engañada por desconocidos que ingresaron a su vivienda y se apoderaron del dinero que allí había. Luego subieron a la dueña de casa a un auto y condujeron hasta un local bancario, traslado que quedó registrado en cámaras de vigilancia.

Sin embargo, al enterarse de que la mujer no tenía cuenta bancaria, los desaprensivos se marcharon y dejaron a la anciana sola, desconcertada y a la intemperie en medio de una fría jornada.

Una sobrina de la damnificada habló con el citado medio y refirió que, por fortuna, su tía fue auxiliada y conducida de regreso a casa.

“La encontró una señora en la vereda de Treinta y Tres Orientales y Sarandí, estaba acurrucada con frío contra una pared. La señora le habló y se dio cuenta de que estaba como extraviada. Mi tía le pidió que le llamaran un taxi, que eso lo hizo un oficial de Bomberos en el Destacamento. Subió al taxi y dio su dirección, porque se acuerda a la perfección de dónde vive, y apareció en su casa”, narró.

Posteriormente, su familia dialogó con ella y le preguntó acerca de lo ocurrido.

“Le preguntamos dónde había estado y nos dijo que no sabía, que la llevaron al banco pero la dejaron en la puerta y no entró. Y que no sabía más nada”, refirió.

“La indignación que tenemos es tremenda, no solo por el hecho del robo de la plata, que era lo que le quedaba de su jubilación y unos dólares que tenía escondidos, sino porque se valieron de una persona con problemas de memoria, que ahora quedó incluso más perdida a raíz de lo que vivió, a la que sacaron de adentro de su casa y la dejaron a la deriva en la calle”, dijo.

En la casa de la anciana los maleantes de apoderaron de unos 18.000 pesos y entre 400 y 500 dólares.

Ahora la policía investiga los registros de las cámaras e indaga en procura de localizar a los ladrones.