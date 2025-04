Estados Unidos: miles de manifestantes protestan contra recortes de Trump y Musk

Internacionales

Miles de personas participaron este sábado en protestas convocadas en un millar de ciudades y municipios de Estados Unidos (EE. UU.), como Washington y Nueva York, en contra de los recortes y otras políticas del presidente Donald Trump, a quien acusan de autoritario.

La manifestación, bautizada como “¡¡¡Quita tus manos!!!”, fue organizada por unos 150 grupos progresistas, como organizaciones de derechos humanos, sindicatos, colectivos feministas y de la comunidad LGTBIQ+ en los 50 estados del país.

La protesta, dirigida especialmente contra Trump y su mano derecha, el magnate Elon Musk —ideólogo del recorte masivo del Gobierno—, fue la primera gran manifestación desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

Los manifestantes arremetieron contra el despido de miles de empleados federales, los recortes en los programas públicos de salud o las deportaciones de migrantes, entre otros temas.

Los convocantes argumentaron que el país está en “crisis” por culpa de Trump y que “es hora de actuar”.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB — ABC News Live (@ABCNewsLive) April 5, 2025

“No consentimos la destrucción de nuestro gobierno y nuestra economía en beneficio de Trump y sus aliados multimillonarios. Junto a los estadounidenses de todo el país, protestamos para exigir el fin del caos y construir un movimiento de oposición contra el saqueo de nuestro país”, rezaba la convocatoria.

Uno de los puntos centrales de la protesta fue la Explanada Nacional de Washington, cerca del Capitolio y la Casa Blanca, donde se concentraron miles de personas, muchos empleados federales despedidos recientemente por el plan de Musk.

Debido a las protestas, la primera dama, Melania Trump, pospuso el tour de primavera de los jardines de la Casa Blanca, que iban a estar abiertos al público este sábado.

HAPPENING NOW: A MASSIVE protest is taking place in downtown Chicago for the "Hands Off!" movement against Elon Musk and Donald Trump pic.twitter.com/NVEiTFi8Iy — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 5, 2025

En Nueva York, la lluvia no impidió que unas mil personas recorrieran los alrededores de Bryant Park —en pleno centro de Manhattan— con banderas palestinas y LGTBIQ+ que acompañaban a pancartas con consignas como “Quita las manos de nuestros empleos” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Mary Helen, una mujer que reside en la Gran Manzana desde hace 25 años, contó a EFE que acudió a manifestarse en nombre de su vecino, que padece cáncer y que ha sido apartado de un estudio experimental por culpa de los recortes federales.

También hubo centenares de manifestantes en Palm Beach (Florida), a unos kilómetros de donde se encuentra Trump participando en una competencia de golf.

BREAKING: America has awoken! (Thread of Nationwide Protests:)



A Massive Protest has formed in Boston just now. Thousands are protesting Trump, Musk and DOGE.



This is just 1 of over 1000 planned protests this morning and afternoon. See the rest below ---> pic.twitter.com/mVbpXApvmp — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 5, 2025

En dos meses desde que regresó al poder, Trump ha emprendido una batería de medidas para reformar el país con decenas de órdenes ejecutivas, muchas de las cuales están siendo litigadas en los tribunales.

De la mano de Elon Musk, ha emprendido un severo plan de recortes de la administración, con despidos masivos de empleados federales y el cierre de agencias históricas como la Usaid, que era la mayor agencia de cooperación humanitaria del mundo. Ha ordenado redadas por todo el país para arrestar a indocumentados, ha retirado beneficios migratorios a varias nacionalidades y enviado a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador a centenares de venezolanos a los que acusa de ser criminales.

BREAKING: In a stunning display of strength, over 5,000 protestors have taken to the streets in Georgia to protest Donald Trump. This is huge. pic.twitter.com/rL8ejwDi6G — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) April 5, 2025

This Florida protest against MAGA is happening in ruby red, Palatka.



Trump won 73% of this county's 36,370 votes last November.



Only 4-5 Trump supporters showed up. pic.twitter.com/QgKz4UVZUv — Grant Stern ? (@grantstern) April 5, 2025

At the Concord, NH #HandsOff protest of the Trump administration and their drastic cuts to government services.



One of the largest demonstrations I’ve ever seen at the NH State House and just one of over a dozen peaceful actions happening across the state. #NHPolitics pic.twitter.com/i5Inxhog21 — Colin Booth (@ColinGBooth) April 5, 2025

Trump también ha decretado el fin de cualquier programa público que promueva la diversidad o inclusión de mujeres, minorías raciales o de la comunidad LGTBIQ+, y ha eliminado el reconocimiento oficial de las personas trans, además de prohibir la participación de mujeres trans en deportes femeninos.

En política exterior, ha propuesto tomar el control de la Franja de Gaza y expulsar a sus habitantes, ha protagonizado un acercamiento con Rusia para negociar el fin de la guerra de Ucrania y ha emprendido una gran guerra comercial, con aranceles para buena parte del mundo, incluidos los aliados de Washington.

EFE