Estados Unidos despliega marines adicionales en Oriente Medio, según medios

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Estados Unidos (EE. UU.) ha enviado una expedición de marines a Oriente Medio, una fuerza de respuesta rápida diseñada para responder con poco aviso a crisis militares, informaron medios estadounidenses este viernes.

El Wall Street Journal reportó en primer lugar que, a medida que Irán intensifica sus ataques en el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aprobó una solicitud del Comando Central de EE. UU. para el despliegue de un grupo anfibio y su unidad expedicionaria adjunta, según tres funcionarios estadounidenses citados por el medio.

Este grupo suele estar compuesto por varios buques y acompañado por unos 5.000 infantes de marina y marineros, detalla la publicación.

El buque USS Tripoli, que estaba en Japón, se dirige ya hacia Oriente Medio, señalaron dos de los funcionarios citados, quienes aseguraron que ya hay infantes de marina desplegados en la zona para prestar apoyo a las operaciones en Irán.

Este tipo de unidades se han utilizado tradicionalmente para misiones como evacuaciones a gran escala y operaciones que requieren movimientos de barco a tierra, incluidas incursiones y asaltos.

También cuentan con un componente de combate terrestre y aéreo, y algunas unidades están entrenadas para sostener operaciones especiales durante semanas.

Hegseth aseguró este viernes que no hay que “preocuparse” por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo y gas y mercancías a través del estrecho de Ormuz porque Washington tiene un plan y se está ocupando de la situación.

“Llevamos tiempo ocupándonos de ello y no hay por qué preocuparse. Tenemos un plan en marcha para derrotar, destruir e inutilizar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo que el mundo no ha visto nunca antes”, dijo en una rueda de prensa.

EFE