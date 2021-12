Estaciones de servicio de Maldonado podrían no aceptar pago con crédito en verano

Locales

Dueños de estaciones de servicio de Maldonado, nucleados en el gremio Vendedores de Combustible de Maldonado (VECOMA), definieron este martes en una reunión que, en caso de que no haya una respuesta a su propuesta de bajar los aranceles cobrados por el uso de tarjeta de crédito, no aceptarán este medio de pago hasta que se resuelva el tema, informó Fm Gente.

Según el medio fernandino, en un comunicado interno, destacaron la “demora” de la respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En tal sentido, los estacioneros fijaron una fecha límite, que, en caso de no recibir respuesta antes del 20 de diciembre, no permitirán el pago con tarjetas de crédito.

Fm Gente añade que el ministro de Turismo, Tabaré Viera, se comunicó con el gremio, procurando mediar el tema y tratar de encontrar una solución que no afecte a los turistas que llegarán al país en los próximos días. No obstante, desde los trabajadores indicaron que la idea no es no aceptar tarjetas, sino que aceptarlas, pero con aranceles que se “puedan pagar”.

El medio especializado en el tema Surtidores Uy recuerda que esta medida fue tomada en la temporada 2017-2018 por parte de los dueños de las estaciones. Asimismo, subrayan que la propuesta del gremio está en manos de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, desde octubre, en la que se plantea un arancel único de seis pesos por cargas de 500 pesos, algo que sucede en otros países, expresaron.