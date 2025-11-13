Estacionamiento tarifado en Punta del Este y Maldonado: Abella dijo cuándo lo implementará

Locales

El intendente Miguel Abella adelantó cuándo prevé que la comuna concrete el estacionamiento tarifado en Punta del Este y Maldonado, uno de los objetivos que la comuna planteó desde la administración de Enrique Antía.

En diálogo con Así nos va, el líder municipal de Maldonado dijo que “el estacionamiento tarifado es algo que se viene”. En ese sentido, Abella dijo que la Intendencia prevé comenzar a implementar estos cambios en el verano 2027, ya que deben pasar por “un proceso” antes.

El intendente indicó que el tarifado abarcará el Centro de Maldonado, donde estará vigente todo el año, y la península de Punta del Este, en la que prevén que funcione durante cuatro meses del verano hasta Semana de Turismo.

De todos modos, Abella sostuvo que la Intendencia de Maldonado debe resolver “problemas”. Por ejemplo, los edificios que no cuentan con cochera y están aprobados. “Tenemos que ser prolijos con la gente que tiene un apartamento hoy y que en el momento en el que se construyó —hace 40 años atrás— no se les hizo una cochera”, sostuvo.

Si bien Abella dijo que no prevé que puedan implementar esta medida para esta temporada de verano, sí destacó que se trata de un tema que “hay que ponerlo arriba de la mesa”.

El intendente de Maldonado destacó que los estacionamientos cercanos al monumento de Los Dedos, en la playa Brava, que “abarcan una capacidad muy grande”, tendrán acceso libre.