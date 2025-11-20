Esperando el impacto: otro ómnibus apedreado en los accesos de Montevideo

Montevideo Portal
Un ómnibus de la empresa Agencia Central fue atacado con piedras en la noche del lunes, mientras ingresaba a Montevideo por la zona de los accesos, a la altura del Cerro.
El incidente ocurrió cerca de las 20:00, informó El Telégrafo. Una piedra impactó contra una ventana, provocando que el vidrio estallara hacia el interior y cayera sobre un pasajero, quien no sufrió lesiones.
Las empresas de ómnibus han realizado reiteradas denuncias por estas situaciones, que señalan se dan sobre todo en el horario de la noche.
De hecho, semanas atrás se conoció otro caso de un ómnibus apedreado en los accesos de Montevideo.
