Espectacular registro: manada de delfines se paseó por las aguas de las costas de Rocha

Una manada de casi diez delfines fue filmada mientras nadaba frente a la costa del departamento de Rocha en las últimas horas. El video, publicado en la red social Instagram, alcanzó gran viralidad y centenares de comentarios.

Las imágenes fueron captadas en las últimas horas por el fotógrafo Leandro Borba, integrante del colectivo Fauna Marina Uruguay, en la playa Anaconda, ubicada en el balneario La Paloma. En el registro, se observa a al menos ocho ejemplares desplazándose muy cerca de la orilla.

“Miren el color del agua y la belleza de ellos nadando en sincronía y disfrutando de las olas. Realmente no le debemos nada a otro país. Para mí es un privilegio poder disfrutarlos y registrarlos para mostrarles cada momento”, escribió Borba en sus redes sociales al compartir el video.

En la zona es habitual la presencia de delfines, sobre todo de la especie tonina, que habita durante todo el año la franja atlántica del país, con especial concentración en el departamento de Rocha. Sin embargo, su avistamiento se vuelve más frecuente en verano, cuando los animales se aproximan a la costa y pueden verse a pocos metros de la playa.

A finales de 2025, otro grupo de delfines, en este caso de la especie nariz de botella, fue registrado dando un “show” en las aguas costeras de José Ignacio, en el departamento de Maldonado. En ese caso, el video fue difundido en Facebook por la cuenta Ballenas de La Pedrera.

