España restringe ingreso de residentes en Uruguay hasta la medianoche del 30 de junio

La restricción no aplica a nacionales de países de la Unión Europea ni a sus familiares, ni a otros beneficiarios de derechos similares.

El Gobierno de España prorrogó hasta el 30 de junio a la hora 24.00 la restricción de entrada de extranjeros al país, lo que rige también para quienes viven en Uruguay, hasta la medianoche del 30 de junio.

El gobierno informó a que "ha publicado la Orden INT/519/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19".

"La nueva Orden mantiene los efectos de la restricción vigente hasta las 24:00 horas del día 30 de junio de 2021, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito la Unión Europea", agrega el Gobierno, en un reporte enviado este lunes a la Cancillería de Uruguay.

"En particular, Uruguay continúa sin estar incluido en el listado de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden", expresa el Gobierno, y agrega: "Por lo tanto, se mantiene la denegación de entrada en España, por motivos de orden público o salud pública, de los residentes en Uruguay, en los términos establecidos en el Art. 1 de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio".

"La restricción no aplica a los nacionales de países de la Unión Europea ni a sus familiares, ni a los demás beneficiarios del derecho a la libre circulación dentro del espacio Schengen (lo que incluye a los uruguayos con permiso de residencia en España vigente)", concluye el comunicado.

