España: reclamó porque le pusieron bicisenda en la puerta, y la solución fue peor

Una mujer residente en la calle Isla Dragonera de la ciudad española de Almería está viviendo una de esas situaciones que serían graciosas si no fueran tristes.

El gobierno local trazó una bicisenda por su calle, camino vial que pasa literalmente por la puerta de la casa de esta vecina. Esta nula distancia hace que la vecina corra un gran peligro de ser embestida cada vez que sale de su vivienda.

Con problemas de movilidad y una edad avanzada, la mujer reclamo de inmediato ante el Ayuntamiento local y exigió una inmediata solución. Cuando le dijeron que resolverían el problema, la mujer supuso que desviarían la ciclovía, pero en el gobierno tuvieron otra idea: le pintaron un paso de cebra en la puerta.

???? Esta es la solución del alcalde a los problemas de sus vecinos ?? Calle Isla de Dragonera ?? pic.twitter.com/ZQ7ZOhb5D1 — PSOE Ayto Almería (@GMS_Almeria) September 16, 2021

Ahora, la vecina tiene el mismo problema que antes y además se siente indignada y burlada.

Según informa el periódico La Vanguardia, el grupo municipal del PSOE de Almería Capital (oposición) denunció los hechos en su cuenta de Twitter y anunció que seguirán pidiendo al gobierno provincial que dé otra solución al problema, ya que loque se hizo es un mal parche.

“Si me atropellan me quedo lista y no vuelvo”, dijo la propia vecina, quien ya tuvo algunos enfrentamientos con los usuarios del carril, aunque admite que ellos no tienen la culpa, ya que transitan por donde se les indicó.