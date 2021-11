España: presidente del PP objeto de burlas por decir que energía solar “no emite” de noche

Curiosidades

El sostenido aumento de la electricidad es un tema que genera preocupación y crispa el ámbito político en España. En los últimos meses, el costo de la luz batió récord tras récord cada semana.

El sábado, y ras un nuevo y abultado aumento, el presidente del Partido Popular, (oposición) Pablo Casado, abordó el tema. Según informa el periódico La Vanguardia, lo hizo en la clausura del congreso de su formación en Puertollano, Ciudad Real, criticando la gestión de la política energética del Gobierno con una afirmación que llamó la atención.



“Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, solo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que anteayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”, explicó Casado en un insólito discurso

Jorge Morales de Labra, experto en temas energéticos, salió al cruce de los peregrinos dichos del político conservador.



“No sé de qué vamos a debatir sobre esto porque si lo que ha dicho Pablo Casado, que es lo que yo he entendido, es que solo hace solo por el día... Yo creo que hay poco debate”, dijo en El Programa de Ana Rosa, popular magazine español.

“Es obvio que solo hace sol por el día. Por tanto, un panel solar fotovoltaico, que lo que hace es transformar la energía solar en electricidad, solamente puede producir energía durante el día. Esto es evidente y no hay más discusión”, aclaró, según publica The Huffington Post en su edición en español

Dicho eso, el experto subrayó que “cuestión muy distinta sería que algún sistema, en algún país del mundo, se planteara que toda la energía eléctrica del país solamente provenga de la energía solar”.

“Eso, que yo sepa, ni lo ha planteado la izquierda, ni la ultraizquierda, ni el comunismo, ni la ultraderecha ni nada porque sería absurdo”, ha señalado Morales, quien ha explicado que todos los sistemas del mundo se diseñan para que haya un mix de tecnologías.

“Y se apuesta por tecnologías que almacenan esa energía de alguna manera. En España, a día de hoy, principalmente la hidroeléctrica. Guardamos la energía en forma de agua en los embalses en altura para que cuando no hay otra energía la soltamos”, ha señalado el experto, que ha admitido que las baterías electroquímicas, similares a las de los móviles, cada vez son más baratas y se están imponiendo.

Morales ha terminado explicando que el plan oficial de España para 2030 espera un gran incremento de a energía solar porque este país tiene muchas horas de sol: “Espera que llegue hasta el 30%. Hoy estamos en torno al 10%”.

“El 100% de energía solar, que yo sepa, al menos en términos serios, no lo ha planteado nunca nadie”, zanjó.

Reacción en redes

Las palabras de Casado no pasaron inadvertidas en el mundo de las redes sociales, donde -como suele ocurrir en este tipo de situaciones- arreciaron los memes y humoradas.

?? Pablo Casado PP después de decir que la energía solar no emite cuando es de noche.

?? Ahora reflexiona delante del espejo y se hace ésta pregunta:

?"Espejito, espejito, como es posible que salga agua del grifo si no llueve". pic.twitter.com/VdLyMgGSsX — jose gines rico (@gines_rico) November 15, 2021

Baterías, ese invento de la izquierda radical?????? pic.twitter.com/SdB7hqU8cx — josemari?????? (@Jose15Josemari) November 15, 2021

Lo de Pablo Casado con la Energía Solar solo es un ejemplo de cuando subes al tonto del pueblo al escenario... pic.twitter.com/5uHxnyfDSC — Angie´s Spiral?? (@angies_spiral) November 14, 2021

Hola, @pablocasado_. He estado pensando en lo que has dicho y tienes razón, el problema con la energía solar es que se hace de noche y te quedas tirado.



SOLUCIÓN: poner placas solares por todo el ecuador de la Tierra, así tienes luz las 24 horas. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/ZrO59z4pTI — Luis Endera (@Luis_Endera) November 14, 2021

Pablo Casado y la energía eléctrica. pic.twitter.com/btX59jlHMe — Mariano (@MansoMariano) November 14, 2021