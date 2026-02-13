España: mujer raptada y abusada por dos años escapó en el “único descuido” de su captor

Internacionales

Una mujer de 38 años logró escapar tras dos años secuestrada en Murcia (sureste de España) presuntamente por su pareja, un hombre de unos 50 años que ha sido detenido y acusado de violencia de género y detención ilegal.



Fuentes de la Policía Nacional de España informaron a la agencia noticiosa EFE que la detención se produjo en la tarde del miércoles después de que la víctima lograra escapar de la casa en la que había permanecido retenida todo este tiempo, en la pedanía murciana de San José de la Vega. Su familia había denunciado la desaparición en abril de 2024.



La mujer, de nacionalidad marroquí e identificada como Salma, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo.

Según informó el periódico La Opinión de Murcia, la joven pudo escapar del chalet aprovechando un momento en que su pareja dormía. Para ello, se valió de una escalera de mano que le permitió escalar por la valla del recinto y saltar al exterior. Fue el primer y único descuido de su novio, que hasta entonces la encerraba bajo llave en el interior de la vivienda cada vez que se iba y la dejaba sola.

Ya en libertad, lo primero que hizo Salma fue correr a un centro de salud cercano en busca de ayuda. Allí fue atendida y se certificó la existencia de multitud de lesiones y magulladuras por todo su cuerpo.

De hecho, según relató la propia joven, en los casi dos años de cautiverio que pasó encerrada en la casa y sin poder salir, el maltrato por parte del ahora detenido fue constante.

Salma llegó a perder varios dientes y la visión de un ojo como consecuencia de las palizas que le propinaba su novio y de la violencia ejercida contra ella. Contó que su novio la maniataba con frecuencia, le pegaba con palos e incluso llegó a violarla en repetidas ocasiones. También la amenazaba para que no intentara huir.

En el registro de la casa los investigadores hallaron diversas armas blancas y de fuego, así como estupefacientes y cuerdas que el detenido utilizaba para atar y amordazar a la víctima.

Según el citado medio, el hombre tenía antecedentes por violencia de género, ya que fue denunciado por su exmujer y madre de sus hijos en 2025 por también propinarle una paliza. Por esta denuncia ya fue detenido, por lo que estaba fichado por la Policía.



Junto a su pareja sentimental, de nacionalidad española, han sido arrestados otros tres hombres como presuntos autores de un delito de encubrimiento porque, al parecer, eran conocedores de la situación y no lo denunciaron.



Los cuatro detenidos se encuentran desde el miércoles en dependencias policiales y serán puestos a disposición judicial este viernes, según las fuentes.



El delegado del gobierno de Murcia, Francisco Lucas, indicó a la prensa que la investigación continúa en curso, y señaló que la víctima figuraba formalmente como desaparecida desde hace casi dos años.



El delegado eludió dar más detalles "dada la sensibilidad y complejidad del caso".