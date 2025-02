Eso estuvo muy cerca: la milagrosa forma en que mujer se libró de ser aplastada por auto

En la mañana de este sábado, una mujer escapó por poco de ser atropellada por un coche fuera de control en la localidad Braço do Norte, en el estado brasileño de Santa Catarina.

El episodio quedó grabado por cámaras de vigilancia de la zona, registro que muestra cómo la viandante caminaba por la calzada, cuando un auto que circulaba a alta velocidad impactó con la parte trasera de otro coche, que se encontraba estacionado.

Tras la colisión, el primero de los vehículos salió despedido y su trayectoria pasó muy cerca de la mujer, quien corrió a refugiarse en la acera. Hacia allí se desplazó otro auto, que estaba vacío, en un movimiento que no supuso un peligro para nadie.

De acuerdo con la prensa local, el conductor que provocó el accidente resultó ileso y dijo que iba apurado por asuntos laborales. No presentaba signos de ebriedad y vestía el uniforme de la empresa donde trabaja.

El incidente ocurrió en la calle Senador Nereu Ramos, en el centro de la ciudad. Además de la mujer, otra persona que pasaba por el lugar también corrió a resguardarse tras el susto. La Policía Militar informó que se presentó una denuncia sobre el caso.

