Escribía sobre cómo asesinar maridos y fue condenada por matar al suyo

Curiosidades

Una novelista romántica que escribió sobre “Cómo asesinar a tu marido” (How to Murder Your Husband) fue condenada este miércoles por el asesinato de su esposo.

El juicio que terminó con su condena fue contencioso, según informó The New York Times, ya que los fiscales se apoyaron en un “rompecabezas” de evidencia circunstancial para retratar al autor como un cónyuge engañoso que pasó meses tramando en silencio el crimen perfecto.

Tras siete semanas de proceso legal en la ciudad de Portland, Oregón, finalmente Nancy Brophy, de 71 años, fue condenada por “asesinato en segundo grado” y tiene una pena de cadena perpetua, consignó el mencionado medio. Está programada para ser sentenciada el próximo 13 de junio.

Brophy, que había escrito novelas románticas autoeditadas, especuló una vez en una publicación de blog de 2011 que una esposa que mata a su cónyuge debe ser "despiadada" y "muy inteligente" porque es probable que se convierta en la principal sospechosa. Así, reflexionó sobre varios métodos de asesinato, suponiendo que los cuchillos eran demasiado personales, el veneno demasiado rastreable y los sicarios demasiado poco confiables. Ella escribió que las armas eran sucias y requerían habilidad.