Policiales

Escopetas, celulares y más: lo que dejaron 14 allanamientos al amanecer en Minas

Montevideo Portal

Un operativo policial realizado durante el amanecer de este miércoles culminó con la detención de cinco personas y la incautación de dosis de drogas listas para su comercialización, además de celulares, dos escopetas, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la Operación Apulia, que incluyó 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Minas y uno en el departamento de Florida.

El operativo fue ejecutado por la Brigada Departamental Antidrogas, en coordinación con la Dirección Nacional de Policía, y contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, la Guardia Republicana, así como efectivos de las jefaturas de Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, Canelones y Florida. En total, participaron más de 140 funcionarios policiales.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscal de 2º turno, doctora Marlene Canosa, mientras la investigación continúa en curso para determinar el alcance de la red desarticulada.

Montevideo Portal