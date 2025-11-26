Escopetas, celulares y más: lo que dejaron 14 allanamientos al amanecer en Minas

Montevideo Portal
Un operativo policial realizado durante el amanecer de este miércoles culminó con la detención de cinco personas y la incautación de dosis de drogas listas para su comercialización, además de celulares, dos escopetas, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
Las acciones se desarrollaron en el marco de la Operación Apulia, que incluyó 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Minas y uno en el departamento de Florida.
El operativo fue ejecutado por la Brigada Departamental Antidrogas, en coordinación con la Dirección Nacional de Policía, y contó con el apoyo de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, la Guardia Republicana, así como efectivos de las jefaturas de Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, Canelones y Florida. En total, participaron más de 140 funcionarios policiales.
Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscal de 2º turno, doctora Marlene Canosa, mientras la investigación continúa en curso para determinar el alcance de la red desarticulada.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]