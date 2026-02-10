Internacionales

Escapaba de pelea de bar y un bebé de cinco meses salió despedido de su auto

La policía del estado brasileño de San Pablo investiga un episodio en el que un bebé de cinco meses sufrió un riesgo mortal, y terminó lesionado.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo, en la localidad de Sorocaba, al oeste de la capital paulista.

Allí, un hombre que se había involucrado en una riña de bar huyó en automóvil. Tal como se aprecia en las imágenes, al doblar por la avenida Edward Fru Fru Marciano da Silva, la puerta trasera del vehículo se abrió, y del interior del coche salió despedido un bebé, quien cayó sobre el asfalto. Inmediatamente después, el piloto se estrelló contra una columna.

Un motociclista que pasaba por el lugar fue el primero en asistir al niño, quien fue trasladado a la Unidad Prehospitalaria Jardim São Guilherme, y posteriormente derivado al Complejo Hospitalario de Sorocaba (CHS).

De acuerdo con la prensa local, el pequeño estaba consciente tras la caída y quedó ingresado en observación neurológica. El conductor del auto también fue hospitalizado, pero no se divulgó información sobre su estado de salud.

La policía local investiga el caso, y hasta el momento no se informó si existe parentesco entre el adulto y el bebé.

