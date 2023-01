Escalofriante: pasajero de avión nepalí transmitió en vivo el siniestro y su propia muerte

Un escalofriante video de Facebook Live ha mostrado cómo era el interior del avión que se estrelló y mató a al 68 personas el pasado domingo.

El avión transportaba a 72 personas, 68 de las cuales eran pasajeros, incluidos dos niños pequeños, cuando se estrelló cerca del río Seti, a unos 1,6 km del aeropuerto internacional de Pokhara.

Yeti Airlines confirmó que todavía se están llevando a cabo operaciones de rescate en lo que se ha descrito como el accidente más horrible del país en cinco años.

En las horas siguientes se divulgó un escalofriante video que muestra a cuatro amigos de nacionalidad india que viajaban en el avión, y que comenzaron a grabar con entusiasmo el descenso momentos antes de su muerte.

Las imágenes, que supuestamente fueron tomadas por un hombre llamado Sonu Jaiswal, lo muestran riéndose y bromeando con sus amigos mientras el avión sobrevuela la ciudad e inicia las maniobras de descenso.

Se escucha a uno de sus amigos decir “Es muy divertido” mientras mira por la ventana.

Súbitamente, la cámara comienza a temblar y se oye a los pasajeros gritar y comienzan a verse llamas por todas partes. Finalmente, la pantalla se oscurece en medio de un estruendo.

El clip fue publicado horas después del siniestro por el periódico Times of India, luego de que un primo de Jaiswal, Rajat Jaiswal, confirmara que el joven de 29 años estaba a bordo.

“Sonu estaba en Facebook Live después de abordar el vuelo a Pokhara“, dijo Rajat al citado medio.

“La transmisión en vivo mostró que Sonu y sus compañeros estaban de buen humor, pero de repente aparecieron llamas”, relató.

Un amigo cercano del grupo, Vishal Koswal, de 21 años, identificó a los cuatro hombres como Jaiswal, de 29, Anil Rajbhar, de 28, Vishal Sharma, de 23, y Abhishek Singh Kushwaha, de 23. La policía nepalí también confirmó sus identidades.

Koswal dijo que tenía la intención de unirse a sus cuatro amigos en el viaje a Nepal, pero tuvo que quedarse en casa después de la muerte de un pariente.

“Sonu nos estaba mostrando las montañas alrededor y estaba claramente emocionado, al igual que nosotros. Me dijo en esa llamada que después de aterrizar en Pokhara, visitarían algunos templos allí y luego, por la noche, tomarían un tren de regreso a casa”, añadió el primo del difunto.

También dijo que sus amigos eran más como “hermanos” y que todos en el área estaban “muy conmocionados”.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD







Incredible but sad video as I believe this is the very time in history a fatal crash is recorded inside an airplane. All 72 passengers died unfortunately. Also a man records just before crash happens



#YetiAirlines #planecrash #Nepal #NepalPlaneCrash pic.twitter.com/XsHnMk9P5Z