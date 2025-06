Escalada: un misil iraní alcanza un hospital en el sur de Israel

Un hospital localizado en la región de Beersheva, sur de Israel, sufrió este jueves un impacto directo durante el último lanzamiento de misiles iraníes contra Israel poco después de las 7:00 hora local (4:00 GMT), informaron los bomberos, sin que por el momento reportaran daños personales.



Según los medios locales, el centro afectado es el Hospital Soroka.

Iranian Missile Strike on Israel

What We Know So Far via Jerusalem Post



1/ Beersheba — Soroka Medical Center

Missile strike or shockwave — conflicting reports

— Major damage to hospital grounds

— 60-year-old man critically injured

— Hospital closed to the public



