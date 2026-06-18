Es olimareña, estuvo en “Cacho Bochinche” y fue viral en EE. UU.: quién es Silvia Nadal

Montevideo Portal

El nombre de Silvia Nadal inundó los medios y las redes sociales luego de que se viralizara un video de ella cantando “Cielo de un solo color”, mientras dicha canción sonaba por los parlantes en el partido en el que Uruguay enfrentó a Arabia Saudita por el Mundial 2026.

Nadal es uruguaya, pero desde hace 28 años vive en Estados Unidos, donde hizo carrera como policía. Por cuestiones del azar, pero también impulsada por su fuerte deseo, la compatriota debió prestar servicio en el encuentro en el que los celestes debutaron en la Copa del Mundo.

En una entrevista con Canal 5, Nadal contó que nació en Uruguay —precisamente en Treinta y Tres— y desde muy chica se fue a vivir a Montevideo, donde residió en el barrio Pocitos.

“Me crié en Montevideo por muchísimos años, con mis abuelos, quienes emigraron a Estados Unidos”, contó Nadal; luego ella hizo lo mismo.

La uruguaya comentó que en su casa se come bife a la cacerola, guiso, asado y otras comidas uruguayas. “A mí me gusta cocinar la comida nuestra”, dijo Nadal y ratificó que en su casa se come comida de su país natal.

Cuando le confirmaron que iría a prestar funciones en el partido de Uruguay, Nadal contó que saltó de alegría. Además, comentó que es “una uruguaya común y silvestre”, por lo que le sorprendió las consecuencias que tuvo el video viral.

Asimismo, contó que, cuando vivía en Uruguay, fue parte del mítico programa de Cacho de la Cruz, Cacho Bochinche. “Yo fui bochinchera”, dijo Nadal entre risas y dijo que por entonces tenía 14 años.

Conocemos a Silvia Nadal, sheriff uruguaya en Estados Unidos ????. Nació en Treinta y Tres y hace 28 años que vive en Miami.

Fue grabada por la FIFA cantando "Cielo de un solo color" de @ntvgoficialen en el Miami Stadium en la previa de Arabia Saudita - Uruguay. pic.twitter.com/Ssbz0KX1xJ — Canal 5 Uruguay (@canal5uruguay) June 18, 2026