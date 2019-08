Es falsa la información que circula en WhatsApp sobre los sueldos de la familia Astori

Verificadouy

Circula en WhatsApp un contenido que afirma que el ministro de Economía, Danilo Astori, su pareja, Claudia Hugo, y sus hijos Danilo y Florencia, cobran sueldos de $480.000, $430.000, $370.000 y $280.000, respectivamente. Sin embargo, esta información es falsa. Ninguno de ellos percibe esos salarios.

El sueldo del ministro es de $ 254.431 nominales, según indica la sección de retribuciones mensuales permanentes del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto es un 47% menos de los $ 480.000 que afirma la imagen viral.

En el caso de su pareja, Claudia Hugo, quien tras la muerte de la diputada Bertha Sanseverino en junio de 2018 asumió la titularidad de la banca, el salario que percibe es de $ 254.436 nominales, a diferencia de los $ 430.000 que afirma el posteo. Asimismo, el contenido viral cae en un segundo error al indicar que Hugo es senadora, cuando su rol parlamentario es el de diputada por la lista 2121 del Frente Amplio.

Al hijo del ministro se lo relaciona como gerente general del Antel Arena cargo por el que, según la viralización, cobra $ 370.000. "No soy, no lo fui y nunca seré gerente del Antel Arena y por supuesto que no percibo ese salario", desmintió a Verificado Danilo Astori Sueiro. El único vínculo que lo une con el centro de espectáculos, dijo, es el mismo que asume cualquier otro productor musical. "Yo voy y alquilo la sala como lo hace cualquier otro promotor de espectáculos", detalló el hijo del ministro, quien, actualmente, es director de Gaucho Producciones y de La Trastienda Club.

Verificado constató que AEG Worldwide es la empresa de internacional que se encarga de gestionar y operar el Antel Arena desde su inauguración, en noviembre de 2018.

El contenido viral dice que Florencia Astori gana $ 280.000 como gerenta de un museo, al que "se le adjudicó US$ 3.000.000". Tanto el salario como el cargo, al igual que la adjudicación, son, nuevamente, falsos.

La hija del ministro explicó a Verificado que trabaja como responsable del área de comunicación del museo Gurvich, un cargo particular -no público, aclaró- por el que percibe, dijo, un salario inferior al que gana como maestra de primaria, su segundo empleo.

La Fundación José Gurvich es la encargada de gestionar a ese museo. Si bien el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) compró en diciembre de 2018 el acervo cultural y el edificio donde se aloja por una suma de US$ 2.800.000, los empleados aún dependen de la fundación, que opera en la órbita privada.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.

