Curiosidades

Es comprensible: escapó de la prisión domiciliaria y lo encontraron dentro de un freezer

Un hombre que cumplía arresto domiciliario en la provincia argentina del Chaco fue recapturado durante un operativo policial tras ser hallado oculto dentro de un freezer en una chanchería, en la localidad de Quitilipi.

El procedimiento se realizó en la madrugada de este miércoles, luego de que la Policía recibiera información sobre el paradero del prófugo y desplegara un operativo cerrojo en la zona del barrio Parque Industrial, según informara el periódico local El Liberal.

Al avanzar por un área de monte, los efectivos llegaron a un criadero precario de cerdos donde detectaron movimientos sospechosos. En el lugar encontraron al hombre, identificado como Víctor Manuel Romero, quien intentó evadir la detención escondiéndose dentro de un freezer. De acuerdo con el citado informe, el electrodoméstico no estaba en funcionamiento.

De acuerdo con fuentes policiales, el detenido había abandonado el régimen de prisión domiciliaria y se encontraba prófugo. No era la primera vez que incumplía la medida judicial: en una ocasión anterior se había trasladado junto a su familia a la provincia de Corrientes pese a tener prohibido salir del Chaco.

Tras su recaptura, Romero quedó nuevamente a disposición de la Justicia. El Juzgado de Ejecución Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña ordenó su detención inmediata por violar las condiciones del beneficio otorgado.