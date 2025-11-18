Internacionales

Error ortográfico: demandan a hospital por receta que habría matado a niño de 2 años

Una familia de Florida, Estados Unidos, lleva adelante una demanda contra un hospital local. Alegan que su hijo de 2 años murió por una dosis letal de fosfato de potasio, administrada por un terrible error.

El sanatorio UF Health Shands en Gainesville, Florida, así como varios de sus doctores, farmacéuticos y otro personal médico, figuran como demandados en la querella presentada el 6 de noviembre, según consigna el periódico The Mirror.

De'Markus Page, de 2 años, falleció el 18 de marzo de 2024. Según se lee en la carpeta de la demanda, su madre lo llevó inicialmente a otro hospital el 1 de marzo debido a sus llantos incesantes, diarrea y disminución del apetito.

Se le diagnosticaron enterovirus y rinovirus, que frecuentemente causan afecciones respiratorias como el resfriado común. Sin embargo, el niño también presentaba un nivel bajo de potasio, por lo que el personal de urgencias le administró terapia intravenosa.

El niño fue trasladado a UF Health Shands después de que los profesionales médicos del hospital determinaran que requería atención más especializada.

Según la demanda, el nivel de potasio de De'Markus era "peligrosamente bajo" cuando llegó a UF Health Shands, por lo que los profesionales médicos comenzaron a tratarlo.

Sin embargo, según la familia del fallecido, un médico cometió un error al anotar la dosis de fosfato de potasio que se debía administrar a De'Markus al día siguiente.

La falta de una coma para indicar el decimal constituyó un grave error, según alega la demanda. El bebé debió haber recibido 1,5 mmol, pero se le administraron 15 mmol, es decir, diez veces la cantidad indicada.

La familia denuncia que incluso después de que el sistema de farmacia del hospital emitiera una “alerta roja” alertándoles sobre la dosis excesiva, varios otros médicos supervisores, compañeros de trabajo y farmacéuticos no reconocieron ni rectificaron el error.

“Debido a estos errores, De'Markus recibió dos sobredosis consecutivas de fosfato de potasio oral”, afirma la demanda.

De'Markus sufrió un paro cardíaco debido a que sus niveles de potasio cruzaron un límite letal. La demanda también alega que De'Markus dejó de respirar durante al menos 20 minutos, y que el personal médico no reaccionó con prontitud ante su paro cardíaco.

Según la demanda, el pequeño sufrió daños "catastróficos" en otros órganos y un deterioro cerebral irreparable como consecuencia de la falta de oxígeno.

Permaneció conectado a soporte vital durante las dos semanas siguientes sin mostrar mejoría alguna. El 18 de marzo de 2024 falleció tras ser desconectado.

“Ha sido sumamente difícil desde el fallecimiento de mi hijo porque, hasta el día de hoy, sigo sin saber qué pasó”, declaró Dominique Page, la madre del infortunado niño en declaraciones a la televisora WCJB.

“Nunca me lo dijeron. Cuando preguntaba, siempre obtenía respuestas vagas: 'No lo sé. No lo sé'. Todavía tengo pesadillas sobre lo sucedido”, contó.