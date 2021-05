Errandonea: “Es hora de que las FFAA digan la verdad y entreguen toda la información”

Locales

Ignacio Errandonea, hermano de Juan Pablo Errandonea (secuestrado en 1976) e integrante de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo este lunes a Montevideo Portal que el hallazgo de documentación en el Grupo de Artillería Nº5 referida al período de terrorismo de Estado es una demostración más de que "los archivos existen" y que las Fuerzas Armadas (FFAA) los esconden para que no se sepa la verdad.

Consultado acerca de estos archivos recientemente entregados a la Fiscalía, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Errandonea dijo que "sobre la búsqueda de los detenidos desaparecidos realmente no aportan" nada nuevo, "pero la conclusión fundamental es que los archivos existen".

"Esta es una prueba más de que los archivos existen, de que están escondidos, y es hora de que el Poder Ejecutivo dé la orden de entrega inmediata de todos los archivos, sobre todo los del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID); sobre todo la parte operacional", expresó Errandonea.

"Eso está escondido. Sabemos que existe y que lo tienen escondido. Es hora de que las FFAA digan la verdad y entreguen toda la información. Son ellas las que hicieron desaparecer a nuestros familiares, son ellas las que secuestraron a nuestros familiares, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando?", preguntó.

Según dijo, el Poder Ejecutivo "debe dar órdenes perentorias a los mandos militares para que entreguen toda la información de una vez por todas" porque "no puede ser que vayan saliendo, vayamos conociendo los archivos de a cuentagotas". "Llevamos más de 45 años buscando a nuestros familiares, ¿hasta cuándo van a mantener el silencio? ¿Hasta cuándo los van a mantener desaparecidos?".

Más allá de que los archivos encontrados en el Grupo de Artillería nº5 no aportarían nueva información sobre los detenidos desaparecidos, Errandonea destacó que sí aporta "para cuando se hace el estudio histórico". "Van apareciendo fragmentos de verdad que no necesariamente van por el lado de la justicia o por el lado de los desaparecidos, sino del terrorismo de Estado que sufrió toda la sociedad en ese período".

La semana pasada, el ministro de Defensa Nacional dijo que el hecho de que militares del Grupo de Artillería N°5 hayan encontrado estos archivos y que toda la cadena de mando haya pasado la información a sus respectivos superiores demuestra que "tenemos FFAA que son constitucionalistas, democráticas y republicanas". Consultado sobre esta afirmación, Errandonea dijo que "se contradice con lo que han dicho las propias FFAA".

"No nos olvidemos de los episodios de los tribunales de honor", dijo y recordó al tribunal que analizó la situación del represor José Gavazzo, cuyos integrantes consideraron que la actuación del militar retirado no afectaba el honor del Ejército.

En este sentido, Errandonea recordó que aquel tribunal consideró "que la tortura, el asesinato, la desaparición forzada, no les afecta el honor". "Creo que los fallos de los tribunales de honor, que no son de hace 50 años, fueron recientes, hace un par de años, demuestran que no es tan así. El que no tengamos información sobre nuestros familiares demuestra que no es así, porque la información está".

Entre la Marcha del Silencio de 2020 y la que se viene este jueves (que, al igual que el año pasado, será virtual), ocurrió un hecho de singular importancia para la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército acusado de haber cometido un delito por omitir denunciar ante sus superiores o ante la Justicia las confesiones de José Gavazzo ante un tribunal de honor del Ejército -donde el represor dijo haber asesinado y arrojado a un río a Roberto Gomensoro cuando el país aún estaba en democracia-, finalmente, amparado en sus fueros, no compareció ante la Justicia.

Consultado sobre si este suceso tomará relevancia este 20 de mayo, Errandonea señaló que debe ser tomado como un evento más de impunidad. "La impunidad es a todos los niveles, es de lo que pasó hace 40 o 50 años y de lo que está pasando hoy. Estamos contra todo tipo de impunidad, lo de Manini Ríos es un episodio más de lo que ha sido la cultura de impunidad que ha reinado en nuestro país".

"Recordemos que son muy pocos los que están juzgados y condenados por la Justicia por estos crímenes aberrantes, que es muy poco lo que conocemos de todo lo que pasó, de todo lo que fue el terrorismo de Estado; recordemos que hay responsables por todo el terror que vivió toda la sociedad, la tortura, los asesinatos, la desaparición forzada, y es muy poco lo que ha habido de justicia, y ese es un gran debe que tiene la democracia hoy", apuntó Errandonea.

