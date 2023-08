Erode Ruiz: “La gente habla de seguridad con Antía; lógico, es el dueño del departamento”

Política

Erode Ruiz, recientemente nombrado jefe de Policía de Maldonado, dio una entrevista a Punta News en la que habló sobre cómo encontró el departamento, su visión sobre el rol de los efectivos en la sociedad y su vínculo con Julio Pioli, su antecesor, y con el intendente Enrique Antía.

Ruiz dijo que ya se reunieron con Antía para hablar de su gestión al frente de la jefatura y que el jefe comunal le pidió “que todo mejore y nada vaya para atrás”.

“Antía conoce mucho el departamento, yo no quiero quedarme atrás. La gente habla muchos temas de seguridad con Antía, porque lógico, es el dueño del departamento. A quien respeto muchísimo y además políticamente es un fenómeno”, comentó Ruiz.

Sobre cómo lo recibió el departamento del que ya fue jefe de Policía, contó: “Ayer me reía porque fui al supermercado de mi barrio uniformado. Me daba cosa ir uniformado a comprar algo en un expendio de mercadería; lo hice y me sentía muy orgulloso, porque había mucha gente y todos me saludaban. Gente que no me conocía también vino a saludarme. Esas son las cosas que me gustan, porque el jefe de Policía no puede ser un cuco, tiene que ser uno más de la población y a eso apunto”.

“A mi los números me pueden preocupar, pero no me hacen perder el sueño. Lo que me hace perder el sueño es cuando atienden mal al ciudadano en una dependencia policial. Eso si me preocupa y mucho. Porque yo pienso que el estado de ánimo de cualquier ser humano es cambiante. Basta con que un policía vaya con un problema familiar o personal a trabajar y no tiene el mejor estado de ánimo; pero el vecino, que viene con un problema a la comisaría, que sea maltratado o mal atendido, eso para mí es gravísimo”, dijo.

“Yo voy a hacer mucho hincapié en eso. El ciudadano cuando entra a una dependencia policial, que sea bien atendido. En base a eso vamos a apostar a tener un buen relacionamiento con la Policía”, agregó Ruiz.

Al ser consultado sobre cómo lidiará con los recursos existentes, el jerarca afirmó: “Nosotros los uruguayos nos golpeamos el pecho diciendo ‘tenemos que bajar el gasto público’. Tenemos que tener en cuenta y sabemos muy bien lo que representa el gasto público. Si pretendo tener mil policías más, el gasto se iría al doble para Maldonado, porque sería el doble de los efectivos que tenemos hoy. Yo me tengo que dar maña para manejarme con lo que tengo”.

“Yo ya tengo 1.200 policías más, que son 1.200 cámaras que están las 24 horas del día grabando y filmando y las veo cuando quiero, es un policía más que hay en la calle. Entonces hoy voy a tratar de conseguir con la fundación de poner más cámaras. Y hay posibilidades de hacerlo, 40 cámaras más que se pongan, son 40 policías que van a estar en la calle, las 24 horas del día”, sostuvo.

“Pero no puedo pretender que me den mil policías porque la única forma es sacarle a otra jefatura o a la Dirección Nacional; entonces, vamos a trabajar con lo que hay. Yo cuando pido algo es porque sé que hay, sino ni pido”, añadió el jerarca.

Ruiz habló de cómo quedó su relación con su antecesor, Julio Pioli, que fue cesado por el ministro del Interior Luis Alberto Heber; dijo que es “muy buena” y que le hubiese gustado “que no se fuera, que hubiera terminado el período”.

Pioli había trabajo bajo el comando de Ruiz durante el periodo anterior al frente de la policía departamental. "Fue muy leal, muy trabajador, pero es lógico, el subió un escalón más, que tenía que trabajar de otra manera, porque una cosa es recibir órdenes y otra cosa es dar órdenes. Yo lo estimo muchísimo, nunca analicé ni quise analizar ni he preguntado por qué hubo el relevo, pero puedo asegurar que el me entregó una jefatura muy prolija y por otro lado yo no fui el que lo saqué. Algún enojo debe haber, yo sé que el enojo no es conmigo. Lo peor de todo es que se enteró por la prensa, no se enteró directamente, hoy es imposible controlar, porque no se sabe cómo se filtró la información de que iba el cambio”, apuntó.

La periodista Laura Do Carmo le respondió: “Un colega de Montevideo la noche antes dio la noticia”.

“Si, estaría bueno saber cómo se enteró el colega, pero de cualquier manera sé que otros colegas sabían de hacía un buen rato y se callaron la boca”.

Al ser consultado sobre qué se puede esperar para el futuro de su gestión, Ruiz dijo: “Lo primero es la buena relación con ustedes, los periodistas, de todos los medios”.

Dijo que se lo puede llamar “a cualquier hora”, porque siempre está disponible. “Soy de acostarme a las 2 de la mañana para poder dormir de cuatro a cinco horas. Esas cuatro horas me vienen bien. Si no me llaman esas cuatro horas, esa noche voy a estar bien. Pero si me llaman a veces me cuesta pegar el sueño. Pero me debo a eso, por algo me embarqué en esto”, señaló el jefe de policía de Maldonado.