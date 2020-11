Política

Ernesto Talvi ratificó al sector Ciudadanos que no volverá a la política activa

Ante las especulaciones y la idea de algunos dirigentes de militar su retorno, Talvi dijo “otra vez, de manera clara y precisa”, que no volverá.

Montevideo Portal

El excanciller Ernesto Talvi, quien en su momento fuera líder y candidato a la Presidencia por el sector Ciudadanos del Partido Colorado, manifestó a dicho sector que no volverá a la política activa.

Así lo expresaron en una rueda de prensa los dirigentes más visibles del sector, entre los que está el senador Ope Pasquet. El senador dijo en declaraciones recogidas por el programa Todas las voces (Canal 4) que Talvi hizo una "ratificación" de que no volverá a la política activa.

Este lunes hubo una reunión de dirigentes de Ciudadanos que esperaban una definición de Talvi, ya que en los últimos días se había instalado cierta expectativa en algunos dirigentes de que el excanciller pudiera regresar. Además, dirigentes del sector manifestaron que militarían por su vuelta.

Talvi, quien no fue a la reunión, manifestó a sus correligionarios "otra vez, de manera clara, precisa sin ambigüedades de ningún tipo", que no volverá, contó Pasquet. "Creemos que ya no cabe ninguna especulación", lanzó el dirigente.

El senador fue consultado sobre quién podría marcar el liderazgo de Ciudadanos de cara a las elecciones de 2024. Pasquet respondió que "para los tiempos electorales falta muchísimo" y "el sector tiene muchos quehaceres".

"No nos preocupa hoy la cuestión electoral. El sector tiene un liderazgo, tiene una orientación definida y no estamos en situación de acefalía ni mucho menos", apuntó.

Sin embargo, dijo que la idea es tener una reunión de todos los dirigentes del sector de todo el país antes de fin de año para definir autoridades y "demostrar con hechos que Ciudadanos sigue trabajando".

En un comunicado difundido en la noche del jueves, la Mesa Coordinadora de Ciudadanos expresó "que ha recibido una comunicación de Ernesto Talvi ratificando en todos sus términos la carta de renuncia a la actividad política difundida en el pasado mes de julio".

"Ciudadanos expresa su voluntad de seguir actuando como sector mayoritario del Partido Colorado, dando cumplimiento a los compromisos asumidos con sus votantes, y ratifica al ministro Adrián Peña como coordinador general", añade el comunicado.

