Era perseguido por la Policía y chocó de frente contra taxi en Ciudad Vieja: fue detenido

Un hombre que era perseguido por la Policía protagonizó un choque frontal contra un taxi en la esquina de Guaraní y Washington, en Ciudad Vieja, frente al Hospital Maciel.
El conductor del vehículo es sospechoso de una rapiña y su auto tenía un impacto de bala. Luego del siniestro de tránsito, intentó escapar a pie, pero fue detenido, informó Subrayado.
El taxista dijo al citado medio que vio venir al otro auto a toda velocidad, pero no pudo evitar el impacto. El conductor del taxi se encuentra en buen estado de salud.
Un tercer vehículo, que estaba estacionado, también sufrió daños a raíz del siniestro.
La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.
