Equivocación mortal: mujer confundió pedales de su auto y atropelló a su esposo

Una mujer brasileña mató a su esposo tras atropellarlo por error mientras salía de su garaje en Belo Horizonte, informó O tempo en base a información brindada por Bomberos y la Policía de la región.

La información primaria indica que la mujer, de 46 años, confundió los pedales de su auto automático y atropelló al hombre. Los vecinos de la víctima dijeron que la esposa del fallecido acababa de obtener su licencia de conducir.

Según trascendió en la prensa brasileña, la mujer habría pisado los pedales para frenar, pero en cambio aceleró bruscamente y atropelló a su esposo.

La Policía se dirigió a la vivienda del matrimonio en la madrugada de este viernes para investigar el hecho.