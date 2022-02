Política

Equipos: la no derogación de 135 artículos de la LUC se impone sobre el sí en enero

La encuestadora señala que las “preferencias no están consolidadas” dado el alta nivel de indecisos y la oscilación de los votos.

La empresa Equipos Consultores realizó una nueva encuesta de opinión pública sobre la intención de voto para el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que difundió este lunes a través del informativo de Canal 10, Subrayado.

En este sentido, el trabajo destaca que el clima de opinión de enero es “favorable” al no, con un 41 %, mientras que un 31 % dice que votaría por derogarlos. No obstante, la encuesta señala que las preferencias “no están consolidadas” dado el alto nivel de indecisos y la oscilación de votos en los últimos meses. En este sentido, añade que uno de cada cuatro uruguayos piensa que el referéndum es un “tema secundario”, que “no tiene mayor importancia”.

“Al terminar enero Equipos Consultores volvió a preguntar a los uruguayos qué votarían en el Referéndum que propone derogar 135 artículos de la LUC. Cuatro de cada diez (41%) afirmó que votaría por ‘mantener’ los artículos impugnados, y 31% por ‘derogarlos’. Un 1% afirma que votará ‘en blanco’, 1% ‘anulado’, y 26% está indeciso. Como el voto en blanco se suma al ‘no’, la opción de mantener los artículos reuniría 42% de las preferencias”, señala la encuesta.

Equipos destaca que los resultados de las encuestas oscilaron “significativamente” en los últimos meses, por ejemplo, en octubre o noviembre cuando los resultados mostraron un “empate” entre ambas opciones.

“Esta volatilidad en las preferencias es un reflejo de que la estructura de opinión de fondo no es sólida. Esto no llama la atención en un contexto en el que una parte importante de la población reconoce no estar plenamente informada sobre el tema, como ha analizado Equipos Consultores en publicaciones previas”, añade el informe.

Cuando se le pregunta a los votantes tanto por el sí como por el no si su preferencia es firme o si podrían llegar a cambiarla, el 9% señaló que su decisión podría modificarse, mientras que el “verdadero electorado en disputa” alcanza el 35% de la población, es decir, un 25% del “indeciso puro” y un 9% del indeciso con volatilidad en su cambio.

“En resumen, al terminar enero el “No” tiene una ventaja sobre el “Sí” pero, en un escenario de alta indecisión y alta volatilidad de las preferencias, el escenario está aún abierto. Las campañas electorales recién están comenzando a cobrar intensidad y es esperable que, a medida que las mismas avancen, se acelere el proceso de decisión de los electores que aún no han tomado partido”, expresa el informe.

Finalmente, sobre la opinión de la población que sostiene que es un tema secundario, Equipos destaca que, desde el punto de vista instrumental, el segmento representa desafíos importantes para la elaboración de campañas políticas y estratégicas de comunicación.

“Desde el punto de vista del análisis de opinión pública, la existencia de este núcleo refuerza la idea de un escenario abierto, volátil e incierto, y permite abrir la hipótesis de que pueda permanecer así, incluso hasta el mismo 27 de marzo”, concluye.