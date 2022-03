Política

Equipos: intención del voto del no supera por un punto al del sí a 17 días de la elección

Según la encuesta, un 35% votará por no derogar los 135 artículos de la LUC, mientras que el 34% respondió que votará el sí.

La empresa Equipos Consultores presentó el pasado miércoles una nueva encuesta sobre el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que serán puestos a votación de la ciudadanía el próximo 27 de marzo para determinar si se mantienen o se derogan.

En tal sentido, en este nuevo informe Equipos, que fue presentado en Subrayado, señala que un 35% de los uruguayos votaría por mantener los 135 artículos, mientras que un 34% votaría por derogarlos. Asimismo, hay un 28% de indecisos, un 1% que votaría en blanco y un 2% anulado.

Si se analizan la evolución de las diversas encuestas se puede detectar un descenso en aquellos que piensan mantener el articulado ya que pasó de un 41% en enero a un 35% en febrero. En tanto, se puede apreciar un leve aumento en aquellos que votan por el sí a la derogación: pasaron de un 31% a un 34%. Los indecisos también están en aumento dado que en enero estaban en 26% y el mes que pasó en 28%.

Con respecto al perfil de las personas que están indecisas, la encuesta de Equipos indica que la gran mayoría son del interior del país (un 67%), mientras que los restantes (un 33%) reside en la capital.

Finalmente, Equipos presentó el dato de qué opinión tienen estas personas que no saben qué votar sobre el gobierno y su gestión al frente del Poder Ejecutivo. El documento señala que un 48% de los indecisos aprueba la gestión de Lacalle Pou, un 27% ni aprueba ni desaprueba y un 22% lo desaprueba. Por último, un 3% no sabe o no contestó.

En una primera instancia, la nota daba a Opción Consultores esta encuesta, pero esa información era equivocada. El trabajo fue realizado por Equipos Consultores. Las disculpas del caso a los lectores.