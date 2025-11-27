Episodios violentos: joven que mató a su familia padece enfermedad que nunca se trató

Judiciales

La Justicia declaró este jueves inimputable al joven de 27 años que asesinó a sus padres y a su hermano en la localidad de 18 de Mayo (Canelones) esta semana. Además del triple crimen, la Policía encontró dos de los cuerpos desmembrados. El jefe de Policía, Fabio Quevedo, describió la escena como dantesca.

Las autoridades formalizaron la investigación por un delito de homicidio especialmente agravado, así como desmembramiento agravado por el parentesco que mantenía con las víctimas.

Mientras la Fiscalía avanza en las indagatorias, el autor del hecho fue enviado a una clínica psiquiátrica por 180 días. El encargado del departamento de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, indicó en rueda de prensa que el joven padece esquizofrenia y que nunca fue tratado por ella.

Fuentes de la investigación explicaron a Montevideo Portal que en la historia clínica del joven no había ningún registro de que se hubiera contactado a un especialista por la enfermedad.

“La enfermedad nunca fue tratada y siempre iba en ascenso. Los episodios, en la medida que el autor de los hechos fue creciendo, se volvieron más recurrentes y violentos, según los registros médicos a los que se accedió”, indica un fragmento de la pericia.

Respecto a estos episodios, si bien no eran diagnosticados como esquizofrenia, el joven sí arribó a centros hospitalarios por presuntas descompensaciones durante algún tiempo. Sin embargo, en el último tiempo no había visto a ningún médico.

Los investigadores no tienen claro si en el último tiempo el joven había dado señales o amenazado con dar muerte a su familia. Esto buscarán determinarlo en los próximos meses, cuando también se prevé “afinar” el diagnóstico.

Fuentes policiales contaron que, al momento de la detención, el joven hizo notar que padecía algún tipo de patología. “Era llamativa la forma en la que estaba, la tranquilidad que manejaba cuando se lo detuvo. Después cambió las versiones del hecho varias veces”, añadieron.

Escalofriante

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo Policía Científica, el primer asesinato lo cometió contra su madre, a quien le pegó en la cabeza desde atrás. Desmembró el cuerpo de la mujer con una motosierra y escondió los restos para que su padre no supiera.

Lo mismo hizo con el hombre, a quien golpeó con otro objeto y desmembró su cuerpo. Al día siguiente, mató a su hermano, pero en este caso dejó el cadáver dentro de la casa.

Los restos de los padres fueron esparcidos por la zona y en diferentes lugares, corroboró la Policía.

