Entró en vigor para Uruguay el acuerdo comercial del Mercosur con Singapur: ¿qué implica?

Política

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la República de Singapur entró en vigor, en forma bilateral entre Uruguay y el país asiático, el pasado 1º de marzo de 2026, tras completarse todos los procedimientos internos.

Las negociaciones con la ciudad-estado asiática habían comenzado en Buenos Aires en 2019, la concreción del acuerdo fue anunciada en julio de 2022 en la ciudad paraguaya de Luque y, finalmente, se firmó en la cumbre de Río de Janeiro de diciembre de 2023. Se trata del primero de la historia del bloque alcanzado con un país de la región de Asia-Pacífico y el primero extraterritorial desde el que cerró en 2011 con Palestina.

Según informó la Embajada de Uruguay en Vietnam y Singapur mediante un comunicado, la puesta en marcha del acuerdo constituye “un hito significativo” para el bloque regional, ya que fortalece su inserción internacional y abre una puerta estratégica hacia la región, mientras que para Singapur significa consolidar su vínculo con América Latina y marca su primer tratado con los Estados fundadores del Mercosur.

Para Uruguay, el acuerdo representa un paso relevante en su estrategia de diversificación de mercados y de fortalecimiento de su proyección económica internacional, particularmente hacia el sudeste asiático. El gobierno espera que su implementación contribuya a incrementar el comercio bilateral, mejorar la previsibilidad regulatoria y generar condiciones favorables para la atracción de inversiones.

El texto subraya que se trata de un acuerdo de “nueva generación”, que incluye disciplinas modernas en comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En materia de comercio de bienes, el tratado prevé la eliminación de aranceles por parte del Mercosur sobre aproximadamente el 96% de los productos en un plazo de hasta 15 años. Más del 25% de las líneas arancelarias quedarán liberalizadas de forma inmediata.

El acuerdo también refuerza la cooperación en medidas sanitarias y en barreras no arancelarias, con el objetivo de facilitar el acceso efectivo a los mercados. Para Uruguay, se anticipan impactos positivos en sectores productivos clave como el lácteo.

Para Singapur, el tratado contribuye a diversificar y fortalecer la resiliencia de sus cadenas de suministro, en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Actualmente, cerca de 200 empresas singapurenses operan en mercados del Mercosur, y el comercio de bienes con el bloque representó más del 30% del total de su comercio con América Latina en 2025.