Entró a una tienda, robó un perrito que estaba para adoptar e hirió a dos personas

Un curioso y violento episodio se hizo viral durante el fin de semana en Brasil, gracias a la difusión del video del incidente y al tierno aspecto de uno de sus protagonistas.

El hecho ocurrió en el barrio Jardins, uno de los más exclusivos de la ciudad de San Pablo, cuyos residentes son, en su mayoría, personas de renta alta.

El viernes, un hombre entró a una tienda de mascotas en la calle Pamplona, acompañado por un perro border collie adulto. Una vez en el lugar, pidió ver un cachorrito de la misma raza, que estaba disponible para adopción.

Los empleados del centro le entregaron el perrito —llamado Baião de Dois— al visitante para que lo sostuviera y observara la interacción con su congénere adulto. Al parecer, al hombre le gustó mucho el animalito, ya que salió con él en brazos y aseguró que no iba a pagar nada.

De inmediato, el gerente del local y algunos vecinos salieron a perseguir al sujeto, intentando detenerlo. “¡Ladrón de perros!”, le gritaba uno de los dependientes del lugar. En su huida, el sujeto le propinó un puñetazo en la nariz al gerente de la tienda, al que dejó sangrando en el suelo.

Luego subió a su camioneta tipo SUV y emprendió la marcha, rodeado de personas que golpeaban el vehículo e intentaban detenerlo. Al escapar, atropelló a un hombre en el tumulto y le fracturó una pierna.

Homem entra em petshop, pega filhote de cachorro que estava para adoção e foge correndo, em SP https://t.co/bxZEQOxAI3 #g1 pic.twitter.com/bDr4L3prI3 — g1 (@g1) November 9, 2025

“Ya hemos ido a la policía, hemos presentado una denuncia y estamos tomando las medidas pertinentes. Cometió varios delitos: robo, atropello con fuga, agresión, e incluso se llevó un perro”, dijo el maltrecho propietario en declaraciones recogidas por el portal noticioso G1.

El sábado, el abogado del ladrón de perros se presentó en una comisaría cercana con el animal en buen estado de salud, que fue devuelto ese mismo día a la tienda. Sin embargo, la causa sigue abierta y las investigaciones no han hecho más que empezar.

En cuanto a Baião de Dois, el dueño de la tienda anunció que ya le encontró un hogar: se trata de una mujer, amiga suya desde la infancia, que tiene una granja y cuyo perro murió recientemente.

Si bien no se han conocido declaraciones del ladrón ni su identidad, se presume que obró para ahorrarse las demoras y el costo de los trámites de adopción.

Si bien adoptar un perro es gratis, el establecimiento cobra una “tarifa de adopción” que, según su sitio web, incluye pruebas virales, vacunación, microchip, primera consulta y cartilla de vacunación. Según ellos, la tarifa “no es por el animal. Cubre la atención médica, la infraestructura y los protocolos que mantienen el ciclo en funcionamiento”.

La esterilización es obligatoria para los animales que se dan en adopción, y el costo varía mucho según se elija anestesia inyectable o inhalatoria, así como de acuerdo con el tamaño de la mascota.

Por ello, los costos totales asociados a la adopción oscilan entre un mínimo equivalente a unos 8.000 pesos uruguayos y un máximo de 23.000.