Entrevista a Hazrat Mirza Masroor Ahmad, líder espiritual de la Comunidad Musulmana Ahmadí

Por María Noel Domínguez

manoeldominguez

Hazrat Mirza Masrur Ahmad es el quinto Jalifa (califa) de la Comunidad Musulmana Ahmadía, una rama reformista y pacifista del islam fundada en 1889 en la India. Desde su elección en abril de 2003, lidera a millones de fieles en más de 200 países en su sede en Londres, con un mensaje de paz, justicia social y servicio a la humanidad.

Nacido en 1950 en Rabwah, Pakistán, estudió Economía Agrícola y dedicó buena parte de su vida al servicio humanitario y educativo, especialmente en Ghana. Su elección coincidió con un aumento de la persecución a la Comunidad Ahmadía en Pakistán, lo que lo llevó a dirigir la comunidad desde el Reino Unido. Bajo su liderazgo, la organización expandió su labor humanitaria mediante la ONG Humanity First y diferencia de otras ramas del Islam, promovió la participación activa de las mujeres en la educación y la vida espiritual.

En el marco de la Jalsa Salana —la reunión anual más importante de la comunidad— el jalifa recibió a Montevideo Porta l para una entrevista exclusiva.

"Dios creó la religión para la mejora en el mundo, no para crear desorden"

Un mensaje para América Latina y Uruguay

"Para que un país progrese... es necesario que la gente trabaje con esfuerzo y diligencia. Y que trabajen con fidelidad y honestidad", afirmó Ahmad, dirigiéndose a la región ya Uruguay en particular. “ Los políticos también deben trabajar con fidelidad y honestidad… el obstáculo más grande en estos países para progresar es la corrupción ”.

Según el líder ahmadía, el freno a la corrupción empieza en la conciencia individual: “Si cada persona trabaja con el pensamiento de que Dios me está observando, con el temor de Dios, eso también frena la corrupción… independientemente si la persona es cristiana, musulmana o judía, si tiene la certeza de que Dios es un ser vivo que está mirando mis acciones, debo trabajar para agradarle, para el progreso de mi país”.

" Dios creó la religión para la mejora en el mundo, no para crear desorden . Para eso deben esforzarse, y eso va a mejorar el país en todo sentido", añadió.

Persecución en Pakistán

Consultado sobre la situación en su país natal, Ahmad fue claro: “Hay persecución desde que fue establecida la comunidad… ahora es de parte del gobierno, porque hay leyes que fueron introducidas en este respecto”.

" Nos molestan, nos matan, dañan nuestros cementerios, destruyen nuestras mezquitas ... hay tristeza, pero eso no afecta nuestra resolución. Tenemos esperanza de que llegará un día que mejorará la situación", sostuvo.

Obstáculos en América Latina

En referencia a la región, el jalifa reconoció que “ a veces hay que dar algo para poder alcanzar sus derechos ” debido a la corrupción, aunque aclaró que “ el soborno está prohibido en el islam cuando se trata de usurpar los derechos de los demás ”.

Explicó que parte de la solución es “mejorar nuestra relación con ellos y explicarles cuál es el verdadero mensaje del islam y ahmadía”. En ese punto, atribuyó un papel central a los medios: “En eso, los periodistas tienen un rol grande… si escriben artículos sobre la comunidad, eso podría cambiar la opinión de los políticos y la gente en general”.

Paz y política internacional

Sobre los mensajes de apoyo recibidos en la Jalsa Salana , Ahmad destacó que muchos líderes internacionales “ aprecian y están de acuerdo con el mensaje ” de paz, aunque “ sus manos están atadas ” por compromisos partidarios o geopolíticos.

“ Es un esfuerzo nuestro, y gradualmente cambiará la situación… un día tendrá sus frutos ”, dijo.

En cuanto al conflicto palestino-israelí, ve señales de cambio: "Ya han comenzado a alzar sus voces en favor de los derechos humanos de los palestinos... las actitudes de algunos países están cambiando, aunque sea solo por aparecer. Llegará un tiempo que terminará la crueldad".

Para Ahmad, la perseverancia es clave: “Debemos hablar continuar sobre la paz y la armonía; un día tendrá sus frutos”.

La comunidad Ahmadía

Fundada en 1889 en India por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad , quien se proclamó el mahdi (mesías) esperado por el islam, la Comunidad Ahmadía promueve un islam basado en la no violencia, la hermandad universal y el amor interreligioso . Esa afirmación le valió el rechazo de los clérigos tradicionales, que la declararon herética.

Desde entonces, los ahmadíes han sido perseguidos en países como Pakistán, donde una enmienda constitucional los declara "no musulmanes" y les prohíbe, bajo amenaza de cárcel, rezar, predicar o identificarse con el islam. No pueden peregrinar a La Meca ni llamar mezquitas a sus templos. Están marcados como “ahmadíes” incluso en sus pasaportes. Muchos han sido asesinados, encarcelados o desplazados.

