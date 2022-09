Entrenador de cocodrilos montó a uno de sus alumnos y se llevó un desagradable recuerdo

La mordedura de un cocodrilo suele ser sinónimo de muerte para quien la recibe. No porque se trate de un animal ponzoñoso, sino porque resulta casi imposible desasirse de sus fauces.

Otros depredadores de las aguas, como el tiburón o las pirañas, utilizan sus filosos dientes para arrancar trozos de sus presas. Los dientes del cocodrilo no son especialmente agudos, más bien se asemejan a guijarros. En contrapartida, este saurio posee una descomunal fuerza en las mandíbulas, y una vez que se cierran sobre alguien, ese alguien puede darse por muerto y devorado.

Por fortuna, eso no fue lo que hizo Hannibal, un veterano cocodrilo de 78 años y 660 kilos, estrella del Crocodile Creek, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica. De haber aplicado una de las pertinaces mordeduras de las que, sin duda, es capaz, hoy hablaríamos del entrenador Sean Le Cleus como de una persona fallecida.

Tal como se aprecia en las imágenes, Le Cleus se sienta sobre el lomo del animal y repite una frase que es muletilla de sus presentaciones, en la que afirma que Hannibal es el único cocodrilo sobre el que puede sentarse.

In a horrifying incident, a 16-foot crocodile attacked a wildlife park employee in South Africa who survived.#NewsMo #ITReel #Crocodile #Zookeeper #Attack pic.twitter.com/0MV85qDpSK