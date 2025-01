Entre “un absurdo” y “da un respiro”: la polémica por nuevos semáforos en La Barra

Locales

El 2025 llegó, además de con un flujo de vehículos “impresionante”, según el director de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, con una nueva instalación en La Barra: un semáforo en la ruta 10, que causó inconvenientes durante su puesta en funcionamiento el pasado 2 de enero.

El nuevo recurso vial que planteó la comuna generó polémica entre los vecinos y turistas, que se vieron molestos por el tránsito a “paso de hombre”. En diálogo con Montevideo Portal, Pígola indicó que el objetivo del semáforo “tiene la finalidad de administrar el flujo de tránsito tanto hacia Punta del Este como a José Ignacio”.

En este sentido, el jerarca municipal dijo que “el problema más grande” de esta temporada estival es la “cantidad impresionante de autos, que nunca había visto en Punta del Este”. “No dan los sistemas de fiscalización, móviles, inspectores; realmente estamos muy apretados”, señaló.

Así, la comuna resolvió implementar el semáforo ubicado en la ruta 10, a pocos metros del puente de La Barra, donde “se colapsa el tránsito en el giro para Juana de América”, dijo Pígola.

“Entonces, esos 18 segundos que nosotros les damos de corte hace que, de alguna manera, canalice mejor a Juana de América, que va hacia San Carlos. En el giro de la Ancap, en la entrada de La Barra, ese corte también da un respirito”, explicó.

Sin embargo, la primera interacción de los residentes y turistas con el semáforo fue compleja, por lo que la Intendencia de Maldonado se vio obligada a “corregir algunas cosas” porque “al principio estuvo un poco raro”.

“Ayer hubo un error en la programación y tardó 20 minutos en tomar conocimiento. Lo estamos programando a distancia y no se había programado bien. Fue puntualmente ese tiempo que colapsó”, explicó el director municipal.

Según Pígola, el nuevo semáforo, ubicado entre la ruta 10 y Domingo Arena, permite un cruce de 35 segundos en ambos lados de la ruta 10; 15 para la calle transversal, que tiene el giro hacia ambos lados; 2 de amarillo, y un segundo en rojo.

El director de Tránsito aseguró que, tras los cambios, los semáforos “de alta generación” funcionan de acuerdo a lo que tenían “pensado”. Además, recordó las condiciones climáticas que imposibilitan las idas a la playa y generan que las personas circulen por las calles.

Sin embargo, el miembro de la Liga de Fomento de La Barra, Edinson Pallas, cuya familia fue fundadora del municipio de Maldonado, aseguró en diálogo con Montevideo Portal que el semáforo “es un absurdo”.

“No tiene mucho sentido, porque se ve que el que lo puso o lo ideó no tenía ni idea de lo que es la ruta entre las 18:00 y las 20:00, o de mañana, cuando la gente pasa para José Ignacio. Porque el semáforo, al detener el tránsito allí, lo que va a hacer es que va a haber una cola de autos atrás impresionante”, sostuvo Pallas, que nació en La Barra, donde vivió hasta los ocho años y volvió a instalarse hace 25.

En este sentido, el integrante de la Liga de Fomento de La Barra señaló que le mandó una nota a Pígola por la situación.

“No entendemos cuál es la razón del semáforo, porque se va a hacer una rotonda frente al edificio”, dijo Pallas. El residente de La Barra se refirió a la obra que anunció el pasado 31 de diciembre el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que brindará “ordenamiento al tránsito” entre la ruta 10 y la calle Juana de América.

Antía consideró que el semáforo en cuestión “es estratégico, porque va a permitir dosificar el acceso de autos a la zona del puente y la gente que quiera ir a El Tesoro pueda doblar, porque, de otra forma, no puede por la cantidad de tránsito que hay”.

Al ser consultado por los reclamos de los vecinos de La Barra, Pígola señaló que “lo mismo sucedía sin el semáforo”.

“Lo que estamos tratando de hacer es que no se nos colapse en el giro de Juana de América arriba del puente. Ya habíamos tomado otra medida, que era darle preferencia a la rotonda para que no se nos cortara, para que se usara bien. O sea, que Aparicio Saravia no cortara la rambla. Son algunas cosas que van combinadas”, indicó el jerarca municipal.

Según Pígola, al tomar una “medida en el tránsito, siempre va a haber gente a favor y en contra”. “Es como el fútbol, tiene tres millones de técnicos, pero alguien tiene que tomar las decisiones para el beneficio mayor de la población”, agregó.

Por otro lado, Pallas reclama que la Intendencia pusiera el semáforo “antes de poner el desahogo” de la rotonda que se construirá este 2025.

“Hay lugares que son difíciles de cruzar, estamos de acuerdo, pero los autos van tan despacio que es imposible que atropellen a alguien. No han habido accidentes de personas atropelladas en el centro de La Barra, porque vienen tan despacio que les da el tiempo y les sobra para frenar”, indicó.

Así, el miembro de la Liga de Fomento de La Barra insistió en considerar que los semáforos “son ridículos”.