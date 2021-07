Entre “peor es nada” e “insuficiente”: cruce entre diputados por recursos a asentamientos

Política

Legisladores de la coalición de gobierno se reunieron este martes con las autoridades del Instituto Nacional de Colonización para dialogar sobre la Rendición de Cuentas que presentó el Poder Ejecutivo en el Parlamento, donde se le quitan unos 20 millones de dólares que serán redestinados para erradicar asentamientos.

La diputada del Frente Amplio Cecilia Cairo calificó esta decisión del gobierno como una "cortina de humo" ya que la legisladora considera que los recursos destinados son "insuficientes".

Por su parte, en una rueda de prensa el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar contó cómo fue la reunión con las autoridades de Colonización, donde aseguró que a "ningún jerarca le gusta que le saquen los recursos" porque tienen que llevar adelante las políticas que prometieron a la ciudadanía o buscar hacer una buena gestión con los recursos obtenidos.

"Que les quiten recursos genera inconvenientes, eso es lógico, lo que pasa es que tenemos prioridades y las prioridades es la gente que vive en absoluta precariedad y es referido a los asentamientos y para eso también se necesitan recursos", reconoció, al tiempo que consideró que estos recursos que le serán quitados "no van a perjudicar las políticas" de Colonización.

"El instituto manifiesta la preocupación porque se siente invadido en el sentido de tener menos recursos para tratar de cumplir con las cosas que se habían previsto", aseguró el legislador nacionalista.

Consultado sobre los dichos de Cairo, en lo que respecta a la "cortina de humo", el diputado aseguró que no le gusta opinar de los comentarios de los legisladores, pero le preguntó a Cairo "qué es lo que hizo el Frente Amplio" durante su gobierno "para solucionar el problema de asentamientos".

"650 asentamientos, 230 mil personas viviendo allí en forma absolutamente indigna, chicos que tienen 10-15 años no conocen lo que es un sanitario, no conocen una ducha. ¿Qué hizo el FA en los 15 años? Peor es nada, y creo que eso es lo más importante", indicó.

Por su parte, la diputada del FA Cecilia Cairo volvió a contestar al legislador nacionalista, pero en esta ocasión dijo que, si bien su partido político logró regularizar 100 asentamiento, "no fue suficiente".

"Eso no es lo que está en discusión. En realidad, es más, en la campaña electoral que perdimos nosotros planteábamos que había que hacer una inversión de 600 millones de dólares y en realidad lo que se está invirtiendo en el quinquenio son 100, lo que significa que acordamos que con 100 millones de dólares no movemos la aguja. Si eso es así, las inversiones tienen que ser superiores y a eso apostábamos, reconociendo que, por más que regularizamos 100, o bien se generaban nuevos o los que estaban crecían, entonces corríamos atrás de algo que sin una inversión fuerte del Estado no había forma de solucionarlo", afirmó.

"Hay un asentamiento, Rivera del Miguelete en el barrio Lavalleja, que tiene para regularizar 243 realojos porque están sobre el arroyo. Eso significa inversión en vivienda, terrenos y estructura. El costo de ese asentamiento es de 20 millones de dólares", ejemplificó la legisladora frenteamplista.

"Esos 20 millones de dólares no es nada y estamos sacándoles a otros uruguayos que también están en estado de precariedad y lo único que necesitan es una tierra para plantar y poder quedarse en el campo y es ese país productivo que tanto apostamos", añadió.

Consultado sobre los dichos de Andújar de que "peor es nada", Cairo respondió que el Ministerio de Vivienda tuvo un recorte de 34 millones de dólares, que significa el ministerio en donde más se recortó. "Devuélvanle los 34 millones de dólares (cifra que se le quitó a la cartera) y con eso se va a poder hacer más. No digo que todo, pero mucho más que con 20 dejando un instituto que tiene una importancia para el interior sin recursos", señaló.

"Pueden pedir un nuevo préstamo, yo se lo voto, de verdad. Esto es una cuestión de recursos. Quieren endeudarse en 600 millones de dólares para regularizar más asentamientos, van a contar con el Frente Amplio porque nosotros queremos es dar un cambio en la política de asentamientos y para dar ese cambio es solo con recursos", agregó.

Finalmente, la diputada volvió a reconocer que el Frente Amplio solo pudo resolver la problemática en 100 asentamientos y que aún hay 607 en total, lo que no resolvió la totalidad del problema. "La cifra de gente que vive en asentamientos es 607, que es la que da el Ministerio de Vivienda. La de 650 es la de Techo que la hizo con una metodología distinta y, a su vez, la cantidad de población que vive en asentamiento no la tenemos hasta que no exista el nuevo censo", finalizó.

