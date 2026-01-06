Policiales

Entraron a robar en una planta de gas, el sereno intervino y la situación se puso tensa

Un sereno de la planta de gas de la empresa Megal, situada en la zona de Verdisol, vivió un pésimo momento durante la pasada madrugada.

Según pudo saber Montevideo Portal, minutos después de la medianoche cuatro personas ingresaron ilegalmente a la planta de Megal, localizada en bulevar Batlle y Ordóñez 7420, entre camino Lecoq y el arroyo Pantanoso.

Una vez dentro del predio, los delincuentes comenzaron a sustraer garrafas de la playa de maniobras.

Al percatarse de la situación, el guardia de seguridad de turno intentó intervenir, pero fue interceptado y amenazado directamente con un arma de fuego por uno de los asaltantes. Los intrusos lograron llevarse cinco unidades.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. Desde la empresa se destaca que el personal de seguridad resultó ileso y que ya se realizó la denuncia correspondiente, aportando el material fílmico para identificar a los responsables del delito.