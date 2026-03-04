Enigma: investigan desaparición de 40 esturiones vivos en criadero en Río Negro

La Jefatura de Policía de Río Negro investiga un singular episodio ocurrido el pasado lunes en un establecimiento productivo localizado en Baygorria, a orillas del Río Negro.
El lugar en cuestión es Black River Caviar, un criadero de esturiones del mar Caspio (Acipenser gueldenstaedtii) instalado a mediados de los años 90, con el fin de producir caviar.
De acuerdo con el reporte policial, cuando el personal de la planta llevaba a cabo el recuento de ejemplares, se constató el faltante de 40 peces distribuidos en tres piletas.
Ahora las autoridades policiales investigan cómo se produjo la desaparición de los animales.
Es de señalar que, en caso de que los esturiones alcanzaran aguas abiertas, su presencia no constituye ningún tipo de amenaza para el medioambiente.
