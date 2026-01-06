Enigma: hallan en Europa documento de actriz brasileña desaparecida desde 2010

Internacionales

Eliza Samudio, actriz y modelo brasileña, desapareció el 4 de junio de 2010 tras decirles a unos amigos que se iba de viaje. Desde entonces, la joven, que entonces tenía 25 años, nunca ha sido vista. Su muerte se considera un hecho, dada la confesión de dos personas señaladas y condenadas por su asesinato. Sin embargo, los asesinos —entre ellos su expareja, un conocido futbolista— no revelaron qué hicieron con su cuerpo.

Según informa la cadena noticiosa CNN Brasil, el pasaporte de la joven desaparecida fue encontrado por casualidad la semana pasada en un apartamento de alquiler turístico en Portugal. El huésped, cuya identidad no se divulgó, se topó con el documento entre las páginas de un libro en una estantería.

En un comunicado, el Consulado General de Brasil en Lisboa informó que el pasaporte fue recibido el viernes y que el mismo día hizo una consulta oficial a su sede diplomática en Brasilia sobre qué hacer con el documento.

Medios de prensa brasileños divulgaron fotografías del documento y Arlie Moura, hermanastro de la desaparecida, dijo que cree que es auténtico. Ahora está esperando la confirmación de las autoridades.

Según el familiar, los datos personales del pasaporte, como filiación, fecha de nacimiento y nombre completo, coinciden con los de Eliza. Sin embargo, enfatiza que aún no hay confirmación oficial de las autoridades. “No puedo asegurarlo”, dijo al citado medio, y añadió que, con la información disponible hasta el momento, cree que el documento es, de hecho, de su hermana.

“Como siempre, solo me entero por los medios; no hablo con mi madre”, declaró. También informó que está a la espera de más información y que sigue de cerca el caso.

Un caso que conmovió a Brasil

Entre finales de 2008 y principios de 2009, Eliza Samudio conoció a Bruno Fernandes de Souza, conocido en Río de Janeiro como Bruno Goleiro. Era un futbolista profesional en la cima de su carrera, jugando como titular en el Flamengo.

Fernandes, que entonces estaba comprometido, mantenía una relación extramatrimonial con la actriz y, según testigos, no era su única amante. Samudio quedó embarazada de Fernandes e hizo público el embarazo y la paternidad del futbolista. En medio de un escándalo, él se negó a reconocer la situación. La joven dijo que podía probar que el niño era hijo del golero, y así lo hizo en febrero de 2010 cuando nació la criatura, a quien bautizó con el nombre de su padre.

Ante la negativa del padre de hacerse cargo del recién nacido, Samudio presentó una demanda contra él en el momento en el que se negociaba su pase al club AC Milan, de Italia, por una cuantiosa suma.

Fue entonces cuando se produjo la desaparición de la joven, cuyo hijo luego fue localizado junto a la prometida del deportista, en una finca en las afueras de la ciudad de Belo Horizonte. Ese inmueble, propiedad del jugador, fue señalado como último lugar en el que habría estado Samudio.

Por el caso fueron detenidos y condenados tres hombres: Fernandes, un sobrino suyo de 17 años y un amigo de ambos. Las confesiones de los tres, pese a sus contradicciones, permitieron concluir que la modelo fue estrangulada y luego desmembrada. Sus restos nunca fueron encontrados.

El arquero fue condenado a 20 años de prisión, pero fue liberado en febrero de 2017, pese a que la madre de la víctima interpuso una demanda para impedirlo, ya que considera que representa una amenaza para su nieto.

Tras dejar la prisión con apelación pendiente, Fernandes fichó por dos años con el equipo Boa Esporte, de segunda división. Tras la firma del contrato, cinco de los principales patrocinadores del club retiraron su apoyo a la institución.

Ahora, a la interrogante acerca del paradero de los restos de la infortunada joven, se suma otro misterio: cómo y por qué su pasaporte fue a parar a Portugal.

El análisis del pasaporte revela solo un sello de entrada a territorio portugués, fechado el 5 de mayo de 2007, unos tres años antes del fallecimiento de Eliza Samudio. No hay constancia de salida y se conservan todas las páginas, lo que profundiza el misterio de cómo llegó el documento allí y por qué nunca volvió a utilizarse.