Enfermera fue condenada a dos años de prisión por abusar a su hijastro de 15 años en EEUU

Una enfermera del estado de Florida en Estados Unidos fue condenada a 2 años de prisión luego de ser culpable por mantener relaciones sexuales con su hijastro de 15 años.

Alexis Von Yates, de 35 años, fue descubierta por su esposo en julio de 2024, mientras el adolescente se encontraba de visita en la vivienda de su padre en la ciudad de Ocala. La mujer aprovechó que su pareja trabajaba por la noche e iba a estar ausente para mantener relaciones con el menor, pero el hombre sorprendió a ambos luego de que llegara antes de trabajar.

Las autoridades habían imputado inicialmente a Von Yates por agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar, un delito grave en primer grado que podía implicar cadena perpetua y una multa de US$ 10.000. Tras esto, la mujer accedió a un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor de agresión lasciva a un niño de entre 12 y 16 años, lo que redujo la condena.

En la audiencia del pasado martes, el juez Timothy McCourt explicó que aceptó el acuerdo debido a que la víctima como su madre estuvieron “cien por ciento de acuerdo con la sentencia”. Además de la prisión, la enfermera deberá cumplir 200 horas de servicio comunitario y pagar multas y costas judiciales.

Durante la instancia judicial, la madre del adolescente calificó a Von Yates como "pedófila incestuosa" y aseguró que preparó y abusó de su hijo. También señaló que la exenfermera es una “cobarde” sin remordimientos por sus “acciones despreciables”, y agregó que la situación destruyó la relación entre el menor y su padre.

Tras su arresto, Von Yates perdió su licencia profesional. El tribunal dispuso además que la condenada no tenga ningún tipo de contacto con la víctima

