Encuesta: el 36% de votantes del FA cree que el gobierno no tiene el foco en lo importante

Una encuesta realizada por El Observador junto a académicos de la Universidad de la República reveló que la palabra que más se repite entre los uruguayos para describir el primer año del gobierno de Yamandú Orsi es “decepción”. Ese sentimiento aparece tanto en votantes de la oposición como en el propio electorado frenteamplista.

A los 4.868 encuestados se les pidió que eligieran una palabra —de una lista de 13 opciones— que expresara mejor su sentimiento frente a la actual gestión de gobierno. Entre los votantes de la coalición, el 42% eligió “decepción” como la palabra que mejor describe su sentir respecto al gobierno. Ese sentimiento también aparece dentro del oficialismo: el 28% de quienes votaron al Frente Amplio en el balotaje seleccionó esa misma opción.

Los resultados también muestran tensiones dentro del electorado frenteamplista. A la “decepción” se suma un 10% que eligió la palabra “incertidumbre”, mientras que un 16% optó por “esperanza”, un sentimiento que los investigadores interpretan como propio de un “voto apuesta”, es decir, ciudadanos que creen en el rumbo, aunque todavía no perciban resultados claros.

En esa línea, cuatro de cada diez votantes de la fórmula Orsi-Cosse dijeron tener “poca” o “ninguna” confianza en que el gobierno vaya en la dirección correcta. Además, más de un tercio evalúa negativamente la gestión y una proporción similar considera que el gobierno no está cumpliendo con lo prometido durante la campaña.

Sin embargo, al agrupar los sentimientos en categorías positivas y negativas, la mayoría de los votantes frenteamplistas mantiene una mirada favorable: el 55% dice sentir confianza, esperanza, expectativa, tranquilidad u orgullo respecto al desempeño del presidente y su gabinete.

La encuesta también muestra un mal clima hacia el sistema político en general. Entre los votantes de la fórmula opositora encabezada por Álvaro Delgado, la mitad considera que el accionar de los partidos de la oposición durante el primer año de gobierno fue malo o muy malo. Apenas uno de cada cinco votantes de Delgado cree que los partidos que integraban la coalición e Identidad Soberana están actuando bien o muy bien.

Uno de los datos más llamativos es la percepción generalizada de que ni el gobierno ni la oposición están enfocando sus esfuerzos en los problemas más importantes: dos de cada tres encuestados consideran que el gobierno no está concentrado en los principales problemas de la gente, mientras que más de la mitad opina lo mismo sobre la oposición.

Ese diagnóstico alimenta un cierto descreimiento en el sistema político: casi uno de cada cinco uruguayos cree que, si la situación continúa de la misma forma, podría surgir una nueva alternativa política capaz de disputar las elecciones de 2029.

Las expectativas hacia las próximas elecciones también muestran una fuerte diferencia entre bloques. Casi siete de cada diez votantes de Delgado creen que, si el escenario se mantiene, la Coalición Republicana ganará las elecciones de 2029.

Entre los votantes del Frente Amplio, en cambio, solo uno de cada tres cree que el oficialismo logrará retener el poder. En ese escenario, aparece como figura clave el expresidente Luis Lacalle Pou, quien podría volver a competir electoralmente, aunque hasta el momento no ha dado señales claras sobre su futuro político.

