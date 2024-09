Encuesta de Opción Consultores: ¿Cuál es la intención de voto para plebiscito del Pit-Cnt?

Política

Opción Consultores divulgó este lunes un nuevo estudio de opinión pública sobre los plebiscitos que se votarán en las elecciones de octubre: el de seguridad social y el de allanamientos nocturnos.

En el caso de la reforma constitucional impulsada por el Pit-Cnt, la consultora indica que el 41% lo apoyaría, mientras que el 39% no; al tiempo que se registran un 20% de indecisos.

Estos datos suponen un muy leve cambio con respecto la medición anterior de la consultora, de julio de este año, cuando el apoyo era el mismo. En tanto, en el último estudio el conjunto de quienes no lo apoyan subió un punto porcentual.

Por otro lado, el estudio de Opción presentó el nivel de información que manejan los encuestados al respecto. El 17% dijo estar “muy informado” sobre la reforma, el 43% “algo informado” y el 36% “nada informado”, con un 4% de indecisos.

En términos generales, se observa un leve aumento del nivel de conocimiento sobre el plebiscito, en comparación a julio.

En ese sentido, se grafica cuál es la intención de voto según las respuestas dadas sobre el conocimiento de la iniciativa. Dentro de quienes están “muy informados”, el 59% no votaría el plebiscito, mientras que el 37% sí; el 4% no sabe o no contestó.

El 40% de quienes están “algo informados” apoyarían la reforma y un 41% no la votaría. En esta categoría, el porcentaje de indecisos sube hasta llegar a 19%.

De quienes están “nada informados”, el 46% votaría la reforma. El 29% aún está indeciso, y un 24% respondió que no apoyaría la propuesta.

Según Opción, estos datos muestran que hay una “fuerte correlación” entre el conocimiento de la propuesta y la disposición a apoyarla.

Dependiendo de a qué partido político vote el encuestado, las respuestas también varían. En el caso del Frente Amplio, el 58% apoyaría y el 22% no. En el Partido Nacional, el 24% votaría la reforma, mientras que el 59% no. El número de indecisos se ubica en 19% y 17%, respectivamente.

Para otros partidos de la coalición republicana, el apoyo al plebiscito es de 32% y el rechazo es de 52%, con un 16% que no sabe o no contestó.

“Por el momento, las perspectivas de aprobación son inciertas pues el porcentaje de indefinidos es relevante y según su distribución final podría variar el resultado”, aclara Opción.

La encuesta se realizó de manera telefónica con una muestra aleatoria de 1.200 casos. El margen de error máximo es de aproximadamente un 2,5%.

