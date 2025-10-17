Política

Encuesta de Nómade: 48% piensa que la seguridad está peor que en 2024 y 37% que está igual

Casi la mitad de la población considera que la situación actual de seguridad pública en Uruguay es peor respecto al año anterior, de acuerdo con una reciente encuesta de Nómade.

En un relevamiento, el 48,2% de las personas contestó que la seguridad pública es “peor que el año anterior”, frente a un 37,3% que considera que se mantiene “igual”. Tan solo un 8,3% de los encuestados considera que este tema está “mejor” en comparación con 2024.

En tanto, un 46,1% califica de manera negativa el desempeño del gobierno en la materia, contra un 15,6% que la aprueba. A su vez, casi un tercio de los encuestados (31,8%) ni aprueba ni desaprueba.

Nómade también consultó por el atentado hacia la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del pasado 28 de setiembre. De acuerdo con la consultora, un 43% declaró “estar no solo informada, sino al tanto en profundidad [y] con conocimiento de los detalles del atentado”. A entender de la encuestadora, este alto conocimiento “refleja la amplia cobertura mediática y la gravedad percibida del hecho”.

“En respuesta al atentado, la mayoría de la población opina que las medidas de realización de operativos en barrios involucrados y la aceleración de la ley contra el lavado de activos (56,6%) son igualmente importantes”, asegura Nómade. En concreto, casi un 20% prefiere la alternativa de realizar únicamente operativos en los barrios involucrados y, en tercer lugar, poco más de un 15% elige la opción de acelerar la ley contra el lavado de activos.

