Encuesta de Factum: ¿cuánto influyen las personas en situación de calle en la inseguridad?

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Una nueva encuesta de la consultora Factum, presentada por su director, Eduardo Bottinelli, en VTV noticias, revela que la amplia mayoría de la población uruguaya percibe que la presencia de personas en situación de calle tiene incidencia sobre la seguridad y la convivencia.

El sondeo se realizó en el marco del debate que se instaló en la agenda pública —y política— en torno a este fenómeno, que lleva varios años en crecimiento y que en las últimas semanas generó rispideces, incluso dentro del propio Frente Amplio.

Según el informe, el 37% de los uruguayos considera que la presencia de personas en la calle tiene mucha incidencia sobre la seguridad y la convivencia, mientras que otro 32% cree que tiene bastante incidencia. En conjunto, casi siete de cada diez entienden que este fenómeno afecta de alguna manera la vida cotidiana. En el otro extremo, apenas tres de cada diez consideran que su incidencia es poca o muy poca.

Uno de los datos más llamativos de la encuesta es la escasa distancia entre las percepciones de los votantes de los distintos partidos. El 68% de los votantes del Frente Amplio y el 73% de los votantes de los partidos de la Coalición Republicana consideran que las personas en situación de calle tienen mucha o bastante incidencia sobre la seguridad y la convivencia.

Al analizar por tramos etarios, los jóvenes se destacan como el grupo que con menor intensidad vincula la situación de calle con la inseguridad y la mala convivencia. Esto resulta llamativo, según Bottinelli, porque, en general, son quienes más transitan el espacio público —caminan más, usan más el transporte, están más en la calle en distintos horarios—. En el resto de los tramos etarios, entre el 68% y el 72% considera que la incidencia es mucha o bastante.

Entre hombres y mujeres sí aparece una diferencia que, aunque no es grande, resulta consistente con otros estudios: las mujeres perciben en mayor medida que la presencia de personas en situación de calle afecta la seguridad y la convivencia. El dato se ubica en 72% entre las mujeres frente al 66% entre los hombres, una brecha que Bottinelli vinculó con la mayor sensación de vulnerabilidad e indefensión que experimentan las mujeres en el espacio público, en parte asociada a situaciones de acoso y violencia de género.

La diferencia más marcada aparece al comparar por territorio. En Montevideo, el 75% de los encuestados considera que la presencia de personas en situación de calle tiene mucha o bastante incidencia sobre la seguridad y la convivencia. En el interior del país, esa cifra cae al 63%.

En sentido inverso, el 35% de los residentes del interior dice que la incidencia es poca o muy poca, contra el 23% en Montevideo. Bottinelli atribuyó esta diferencia al grado de contacto cotidiano con el fenómeno: quienes viven en grandes ciudades —y especialmente en zonas donde la concentración de personas en situación de calle es mayor— tienen una percepción más intensa que quienes residen en localidades pequeñas donde la presencia es casi inexistente.

Más allá de los datos, Bottinelli apuntó que el tema se instaló definitivamente en la agenda del gobierno y que uno de los rasgos más notorios del momento es que la presión más fuerte sobre el Ministerio de Desarrollo Social y su titular, Gonzalo Civila, está viniendo desde dentro del propio Frente Amplio.

En términos de dinámica interna, el sociólogo observó que el FA no cuenta hoy con un liderazgo que ordene o encauce estas discusiones, y que el presidente Yamandú Orsi —como suelen hacer los presidentes ante las críticas a sus ministros— optó por respaldarlo públicamente. Para el analista, este episodio podría anticipar fricciones profundas de cara a futuras discusiones como la Rendición de Cuentas.

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